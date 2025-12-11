Почему Трамп открыто презирает Европу: аналитик раскрыл неожиданные причины, - Politico

Президент США называет континент "упадочным" и "слабым", а критики недоумевают, почему риторика такая резкая.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал европейских союзников, назвав их "слабыми" и заявив, что Европа "приходит в упадок". Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям и эксперт по напряженным отношениям Трампа с континентом Джереми Шапиро считает, что это не просто личная неприязнь, а часть более широкого взгляда американского президента на мир.

"Он давно характеризует европейцев как слабых", - пояснил Шапиро в интервью Politico. "Трамп разделяет мир на сильных и слабых и больше обращает внимание на силу, чем на слабость".

Критика Европы, по словам эксперта, усилилась во время второго срока благодаря влиянию новых советников, таких как вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Европа воспринимается как либеральный бастион, который мешал первому сроку Трампа, - отмечает Шапиро. - Все это - часть американской культурной войны".

Трамп также уделяет внимание торговому дисбалансу и расходам НАТО, однако Шапиро считает, что это скорее формальное основание: "Торговый дефицит серьезный для него, а вопрос безопасности позволяет ему легко давить на Европу".

По мнению эксперта, европейские страны, которые пытаются льстить Трампу, лишь усиливают его впечатление об их слабости.

"Лесть создает впечатление слабости, и это усиливает его политические требования", - подчеркнул Шапиро.

Эксперт добавляет, что эффективнее Европа могла бы демонстрировать силу и объединенно противостоять давлению США, вместо того чтобы полагаться на дипломатическую лесть. Шапиро говорит:

"Европейцы гораздо сильнее, особенно вместе, и могут показать Трампу, что с ними надо считаться".

Напомним, риторика американского лидера в отношении стран Европы приобрела более резкий тон. Он откровенно критикует Евросоюз, а его лидеров называет "слабыми".

Экс-глава европейской дипломатии Жозеп Борель говорит, что заявления Трампа являются декларацией дипломатической войны ЕС.

События прошлой недели продемонстрировали, что несмотря на все усилия, европейские лидеры не имеют влияния на президента США Дональда Трампа, который подвергает их беспощадной критике, пишет Time.

