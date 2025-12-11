Уровень доходности по вкладам почти полностью перекрывает прогнозируемую инфляцию.

В декабре ставки по гривневым вкладам с учетом акционных бонусов уже выросли до 18% годовых. Прогнозы инфляции на следующий год позволяют получить прибыль с вкладов после уплаты попатков.

Об этом сообщил директор департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрий Замотаев.

По словам банкира, такое увеличение доходности депозитов учитывает приветственные бонусы для новых вкладчиков, которые составляют до 1,5% к базовым ставкам. Как и раньше, главный акцент банки делают на развитии ультракоротких вкладов - от трех месяцев до девяти месяцев, а также на вкладах сроком на год.

"В праздничный сезон вполне объяснимы "поощрительные" акции, которые позволяют потенциальным вкладчикам рассчитывать на более высокую доходность, чем обычно. То есть в декабре вкладчикам стоит ожидать подобных праздничных предложений от банков", - пояснил эксперт.

Он отмечает, что уровень доходности по вкладам почти полностью перекрывает прогнозируемую инфляцию. По прогнозам Нацбанка и правительства, до конца года инфляция в годовом измерении не превысит 10%.

"В то же время на 2026 год прогнозируется инфляция на уровне 9,7% с перспективой дальнейшего снижения. То есть если экономические обстоятельства будут благоприятными, то, разместив средства на срок 6-9 месяцев, а также на 1 год, клиент не только сохранит их покупательную способность, но и получит пассивную прибыль на уровне 3-4%", - подчеркнул Замотаев.

Еще одним фактором, который в ближайшее время будет стимулировать вкладчиков, он называет относительную стабильность на валютном рынке. По словам эксперта, даже если в течение следующего года официальный курс доллара окажется в диапазоне 45-46 грн (именно такой показатель заложен в государственном бюджете на 2026 год), то в процентном измерении подорожание американской валюты, по сравнению с курсом на начало декабря 2025 года, составит в среднем 6-8%.

По прогнозу банкира, самые высокие ставки по гривневым вкладам - до 18% годовых - сохранятся до середины-конца января 2026 года, когда завершатся акционные периоды в большинстве банков. Поэтому ближайшие 1-1,5 месяца могут стать самым благоприятным временем для размещения средств.

"Классический депозит обычно не предусматривает возможности пополнения или досрочного снятия. Именно по таким вкладам предлагают самые высокие ставки. И, чтобы не потерять прибыль, следует учитывать эту особенность при принятии решения", - советует специалист.

В то же время он рекомендует гражданам в первую очередь ориентироваться на собственные финансовые планы, а также внимательно оценивать дополнительные условия каждой депозитной программы.

Куда вложить деньги во время войны – советы экспертов

Старший финансовый аналитик инвестгруппы ICU Тарас Котович подробно разобрал варианты, куда можно вложить 100 тысяч гривен, чтобы защитить их от обесценивания и возможно приумножить свои накопления.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин советует взять паузу до 18 декабря и ничего не делать ни с гривней, ни с валютой. По его словам, после саммита ЕС, где будет решаться вопрос о репарационном кредите для Украины, можно будет принять решение, куда инвестировать.

