Мальчики активно занимаются музыкой.

Во время концерта в Буэнос-Айресе, который проходит в рамках мирового тура "Las Mujeres Ya No Lloran", колумбийская исполнительница Шакира спела вместе со своими сыновьями.

Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором исполняет песню "Acrósticо" вместе с Миланом и Сашей. Выступление быстро завирусилось в сети, восхитив поклонников артистки своей трогательностью. Она поблагодарила зрителей со сцены:

"Буэнос-Айрес, спасибо за этот момент, который останется с нами навсегда. Было волшебно петь вместе с моими детьми и видеть, как они выражают свою внутреннюю музыку, а также наблюдать, как целые семьи поют и обнимаются!".

Тур ."Las Mujeres Ya No Lloran", по данным Billboard, уже установил рекорд как самый кассовый латинский тур, осуществленный женщиной. После выступлений в Аргентине певица продолжит гастроли по странам Латинской Америки, а завершит их в США в конце 2025 года.

Как известно, у Шакиры двое сыновей от бывшего партнера, испанского футболиста Жерара Пике. Милан (2013) и Саша (2015) с детства растут в центре внимания медиа, но певица тщательно оберегает их частную жизнь.

Ребята часто появлялись рядом с матерью на важных событиях, но песня "Acróstico", в которой они впервые спели вместе с ней, превратила их семейную связь в часть творчества. Милан и Саша имеют музыкальные способности и уже участвуют в студийных записях и отдельных live-выступлениях.

