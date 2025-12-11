Эту тактику могут масштабировать в следующих уличных боях.

Украинское командование не спешит раскрывать подробности вытеснения российских оккупантов из Купянска из-за применения "интересной тактики", заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"Интересен факт, что официально о Купянске очень мало говорят, хотя там ситуация очень улучшилась. Я думаю, что наше командование не спешит говорить победные реляции, потому что хочет, чтобы Купянск был зачищен на 100%. Там осталась небольшая плоскость. Подразделения, которые защищали Купянск и воюют на Купянском направлении, использовали очень интересную тактику", - отметил Жирохов в эфире на "Радио NV".

Он считает, что информационная тишина относительно реальной ситуации в Купянске связана с тем, чтобы не высвечивать ни тактику, ни подразделения, которые задействованы в Купянской операции.

"Но там довольно интересная тактика, которая, я думаю, очень быстро будет масштабирована, и в следующих уличных боях она будет использована на все 100%, будет доведена до личного состава, особенно до командного состава. Она оказалась довольно эффективной", - убежден Жирохов.

Ситуация вокруг Купянска - последние новости

Как сообщал УНИАН, этой осенью россияне неоднократно заявляли о якобы захвате Купянска. На самом деле ситуация совершенно противоположная. "В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ оккупантов", - отметили в Генштабе ВСУ.

Об удержании города под украинским контролем подтверждают защитники из Сил обороны Украины. "Наши военные воюют за улицы Купянска, за северную часть сейчас ведутся бои, но мы держимся крепко", - отметил начальник рекрутинга 10 корпуса Андрей с позывным "Стратег".

