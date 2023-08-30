Уже сейчас изъяты и приобщены к материалам видео с бодикамер патрульных.

Оба участвовавших в стычке в Днепре, которая закончилась стрельбой и смертью мужчины, правоохранителя, находятся в больнице, сообщила LIGA.net советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Она отметила, что полицейский, который выстрелил в мужчину, находится в медучреждении под особым наблюдением правоохранителей. Его напарница также в больнице.

Сапьян уточнила, что ряд видеозаписей кровавого инцидента будет приобщен к делу. Это и видео с уличных камер, которое опубликовали днепровские журналисты, и видео с нагрудных видеорегистраторов полицейских.

Видео дня

"Как нам сообщило следствие, уже сейчас изъято и приобщено к материалам видео с бодикамер полицейских, а также видео, которое снимали дети погибшего мужчины", – сказала Сапьян.

Отвечая на вопрос о том, кто был за рулем остановленного полицией авто – убитый мужчина или его спутница, Сапьян отметила, что будет рассматриваться версия событий, в которой мужчина мог поменяться местами с женщиной в момент остановки.

"Сейчас это устанавливается, проверяется и, конечно, рассматривается информация о том, что за рулем был мужчина", – объяснила она.

Советник по коммуникациям ГБР заявила, что в ближайшие дни будет назначена судебно-медицинская экспертиза оружия, будут допрашиваться и устанавливаться свидетели, которые на момент инцидента были в авто.

Кровавый инцидент между патрульным и водителем Jaguar в Днепре

29 августа в Днепре патрульные полицейские остановили Jaguar, в котором находился 38-летний Джумбери Силогава, женщина и двое детей. Водитель авто, как показало видео с камер наблюдения, нарушал правила дорожного движения.

Когда патрульные остановили авто нарушителя, между правоохранителями и водителем возник конфликт. Видео, снятое одним из детей, находившихся в салоне, показало, что в ответ на агрессивное поведение Силогавы полицейский применил оружие, мужчина погиб на месте.

Инцидент всколыхнул украинское общество. В Нацполиции заявили о назначении служебного расследования и отстранении обоих патрульных от исполнения обязанностей. Государственное бюро расследований занимается расследованием инцидента.

В Департаменте патрульной полиции призывают не клеймить и не делать преждевременных выводов о виновности полицейских.

Вас также могут заинтересовать новости: