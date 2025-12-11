На тот момент девочке было всего 14 лет.

Украинская певица Валерия Симулик (Valeriya Force), известная по талант-шоу "Х-Фактор" и "Україна має талант", рассказала о травматической работе с Иваном Дорном.

В интервью Маричке Падалко девушка вспомнила, как после четырех "да" от судей "Х-фактора" Иван Дорн сказал, что ей необходимо "заняться своей внешностью" и похудеть. Валерия, которой тогда было всего 14 лет, признается, что даже не чувствовала сожаления или отчаяния, потому что очень хотела пройти дальше:

"Мне очень хотелось на тот проект. И мне казалось, что я должна всем показать, что сейчас буду худеть. Телеканал, я понимаю, включился в этот момент, и начал очень раскручивать эту историю".

Певица отметила, что пришла на шоу с весом 63 килограмма и ростом 1,57. Она признается, что родители хотели "сделать" из нее звезду, поэтому в определенный момент отец начал рассказывать ей об идеальных параметрах певиц. По мнению Валерии, продюсеры могли узнать об этом от родителей и сделать из этого историю.

"Даже за кулисами он (Иван Дорн, - ред.) мне говорил: "Если бы ты похудела, ты была бы вообще топ. Тебя нужно себя подгонять под стандарты". И даже было такое, что на бэкстейджах он поднимает меня на руки при всей съемочной группе и говорит: "Ой, что-то ты такая тяжелая", - вспомнила девушка.

Напомним, Валерия участвовала в пятом сезоне шоу "Х-фактор". Девочка исполнила песню Адель "Set Fire To The Rain" и прошла в шоу, однако победу не получила.

После перерыва она начала строить свою карьеру за рубежом под псевдонимом Valeriya Force, а в этом году объявила, что хочет представлять Украину на следующем "Евровидении".

