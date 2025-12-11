Елена также призналась, как сообщила детям о расставании с их отцом.

Украинская актриса Елена Светлицкая, которая известна по лентам "Формула любви", "Мавки" и "Алмазная корона", ответила, общается ли с бывшим мужем после развода.

31 декабря будет год, как они приняли решение завершить свои отношения. Елена 9 лет состояла в браке с Николаем Светлицким. У экс-супругов есть две дочери: Вера и Мария. Сейчас, по словам актрисы, они продолжают часто видеться и общаться с бывшим.

"Мы в прекрасных отношениях с моим бывшим мужем. Он прекрасный отец для детей. Вообще, я считаю, что он лучший папа. Детки его обожают также, как и я к нему хорошо отношусь. Дочки скучают по нему и я стараюсь делать все, чтобы они как можно чаще виделись", - призналась Елена в проекте "Наодинці з Гламуром".

Светлицкая также рассказала, как сообщила дочерям о разводе.

"Это был постепенный процесс, это не была какая-то резкая новость. Они видели, что мы ссоримся. Детки сейчас очень умные и они же полностью в семье. Поэтому для них это не было каким-то шоком. Они все прекрасно сейчас понимают и очень часто говорят: "Возможно, вы с папой помиритесь, возможно папа вернется, хочу, чтобы он перешел к нам ночевать", - отметила актриса.

