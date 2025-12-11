Сапсан" / Фото - Defense Express

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала использовать в боевых действиях отечественную баллистическую ракету "Сапсан". Речь идет о важном прорыве: страна давно стремилась получить оружие, способное поражать цели глубоко внутри России без каких-либо иностранных ограничений, пишет TWZ.

"Мы уже используем "Нептун", дальнобойный "Нептун", "Паляницу", "Фламинго". А также, честно говоря, "Сапсан" - мы начали его использовать", - сказал Зеленский, не уточнив количество ракет и направления их применения.

"Мы не хотим, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", - добавил он.

Пока нет независимых подтверждений того, что "Сапсан" действительно применялся в бою. Россия утверждала, что сбивала украинские баллистические ракеты над Крымом, но доказательств этого не предоставлено. В то же время использование такого оружия логично вписывается в курс Украины на наращивание собственного ракетного производства и возможности наносить удары на большую глубину.

Что известно об украинском "Сапсане"

"Сапсан" тесно связан с ракетной программой "Гром-2". По оценкам, его дальность может составлять от 280 до 500 км, а по заявлениям украинского Минобороны - даже до 1000 км. Это делает ракету потенциально самым мощным украинским средством удара по целям в тылу РФ.

До этого Украина имела только советские ракеты "Точка" и "Точка-У" с максимальной дальностью до 120 км, а также ограниченное количество американских ATACMS, которые нельзя применять по территории России.

Баллистическая ракета собственного производства дала бы Украине новый инструмент поражения, более сложный для перехвата из-за высокой скорости и пригодный для ударов по укрепленным целям. Аналитики ожидают, что в случае массового производства эффект может быть сопоставим с влиянием применения ATACMS, которые уже заставили Россию изменить логистику и перебрасывать дополнительную ПВО.

"Ценность такого оружия для украинских военных бесспорна, поскольку оно обеспечивает мощный новый вектор для осуществления ударов по России без каких-либо иностранных ограничений. При условии оперативного использования, нам, вероятно, не придется долго ждать положительного подтверждения этого", - подытожило издание.

Украинская баллистика

Напомним, что на днях Зеленского объявил, что Украина начала применять ракеты "Сапсан". Детали он не раскрывал.

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил основное отличие между "Нептуном", "Длинным Нептуном" и "Сапсаном". "Длинный Нептун" больше калибром, а также больше по размеру. Эта ракета может лететь на расстояние до 1000 км.

В то же время "Сапсан" является баллистической ракетой. Это сверхзвуковая ракета, которая летит на скорости 3 Мах, говорит Нарожный. Расстояние у них меньше - до 500 километров. Боеголовку она несет большую, чем "Нептун".

