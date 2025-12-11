Заявление Зеленского о применении ракеты "Сапсан" может стать переломным моментом в войне, ведь речь идет о первом украинском баллистическом оружии без ограничений.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала использовать в боевых действиях отечественную баллистическую ракету "Сапсан". Речь идет о важном прорыве: страна давно стремилась получить оружие, способное поражать цели глубоко внутри России без каких-либо иностранных ограничений, пишет TWZ.

"Мы уже используем "Нептун", дальнобойный "Нептун", "Паляницу", "Фламинго". А также, честно говоря, "Сапсан" - мы начали его использовать", - сказал Зеленский, не уточнив количество ракет и направления их применения.

"Мы не хотим, чтобы враг знал все прецеденты и все детали", - добавил он.

Пока нет независимых подтверждений того, что "Сапсан" действительно применялся в бою. Россия утверждала, что сбивала украинские баллистические ракеты над Крымом, но доказательств этого не предоставлено. В то же время использование такого оружия логично вписывается в курс Украины на наращивание собственного ракетного производства и возможности наносить удары на большую глубину.

Что известно об украинском "Сапсане"

"Сапсан" тесно связан с ракетной программой "Гром-2". По оценкам, его дальность может составлять от 280 до 500 км, а по заявлениям украинского Минобороны - даже до 1000 км. Это делает ракету потенциально самым мощным украинским средством удара по целям в тылу РФ.

До этого Украина имела только советские ракеты "Точка" и "Точка-У" с максимальной дальностью до 120 км, а также ограниченное количество американских ATACMS, которые нельзя применять по территории России.

Баллистическая ракета собственного производства дала бы Украине новый инструмент поражения, более сложный для перехвата из-за высокой скорости и пригодный для ударов по укрепленным целям. Аналитики ожидают, что в случае массового производства эффект может быть сопоставим с влиянием применения ATACMS, которые уже заставили Россию изменить логистику и перебрасывать дополнительную ПВО.

"Ценность такого оружия для украинских военных бесспорна, поскольку оно обеспечивает мощный новый вектор для осуществления ударов по России без каких-либо иностранных ограничений. При условии оперативного использования, нам, вероятно, не придется долго ждать положительного подтверждения этого", - подытожило издание.

Украинская баллистика

Военный эксперт Павел Нарожный объяснил основное отличие между "Нептуном", "Длинным Нептуном" и "Сапсаном". "Длинный Нептун" больше калибром, а также больше по размеру. Эта ракета может лететь на расстояние до 1000 км.

В то же время "Сапсан" является баллистической ракетой. Это сверхзвуковая ракета, которая летит на скорости 3 Мах, говорит Нарожный. Расстояние у них меньше - до 500 километров. Боеголовку она несет большую, чем "Нептун".

