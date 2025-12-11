Артистку заметили с округлым животиком.

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу беременна.

Об этом сообщил блогер-сплетник Богдан Беспалов на своем YouTube-канале. По словам его "кошенят", так он называет пользователей, которые помогают собирать информацию о жизни звезд, у артистки уже заметно округлившийся животик.

"Наша любимая "пчелка" Алина Гросу ждет одну пчелку. Видела Гросу в магазине. У нее уже достаточно округлый животик. Но в инсте она ничего не говорит", - отметил Богдан и показал фото исполнительницы.

Кстати, сама Гросу пока официально не подтверждала и не опровергала вероятное пополнение в семье.

Что известно о личной жизни Алины Гросу

В 2019 году певица вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Однако через полгода пара рассталась. Позже стало известно, что Алина в отношениях с российским актером Романом Полянским. Ходили слухи, что влюбленные больше не вместе, но весной 2024 года певица подтвердила, что во второй раз вышла замуж. Подписчики считают, что ее избранником снова стал Полянский.

