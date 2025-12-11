Эксперты отмечают, что такие действия кота могут сигнализировать и об определенных проблемах у животного.

Коты делают то, что хотят и владельцы этих животных хорошо об этом знают. Нередко они переходят границы и делают в доме неприемлемые вещи - царапают стены. Ветеринары назвали 5 возможных причин, почему животное так делает, пишет Catster.

Тако эксперты дали несколько советов, которые помогут прекратить подобное поведение у котов.

Среди 6 самых распространенных причин указываются:

1. Уход за когтями

Кошка нуждается в надлежащем уходе за когтями, так же как и мы. Одной из главных причин, почему кошки царапают стены когтями является желание удалить мертвую внешнюю оболочку своих когтей. То есть, кошка затачивает свои когти.

Когда внешняя оболочка исчезает, ее заменяют более новые и острые когти. Хорошо ухоженные когти важны для вашей кошки, поскольку они являются защитным механизмом. В дикой природе кошки используют их, чтобы держать и ловить добычу лапами.

Издание отмечает, что ваша кошка хоть и не ходит каждый день на охоту ради еды, но это не лишает ее естественного инстинкта регулярно ухаживать за своими когтями.

2. Маркировка территории

Кошки являются территориальными животными. Независимо от того, есть ли у вас дома больше одного кота, котята будут маркировать свою территорию, чтобы заявить свои права на вещи в доме. Кот считает, что все, что находится в его владении, принадлежит ему.

Объясняется, что на подушечках лап вашей кошки расположены запаховые железы, поэтому царапанье является отличным способом обозначить эту территорию. Таким образом ваша кошка дает понять другим кошкам, которые могут войти на эту территорию, что дом уже занят.

3. Выражение естественного поведения

Кошка может царапать стену, чтобы размять мышцы, особенно после сна. Это приятно и помогает ей оставаться ловкой.

4. Скука

Если у вашей кошки нет царапалки или достаточного разнообразия, она остается одна или просто скучает, она может царапать стену, чтобы высвободить накопленную энергию.

5. Стресс

Коты очень эмоциональные животные, что угодно может вызвать у него стресс: смена обстановки, травматический опыт или даже тревога из-за разлуки. Коты, как известно, царапают стены, чтобы справиться с тем, что они переживают.

Если вы заметили, что ваша кошка ведет себя необычно, лучше всего обратиться к ветеринару и проконсультироваться с ним относительно поведения животного.

6. Возможно, мыши прячутся в стене

Коты слышат и нюхают намного лучше, чем мы. Вы можете прожить целый день, ничего не слыша, но для вашего кота все иначе.

Также известно, что коты любят охотиться и ловить мышей. Если мыши или даже одна мышь попала в стены вашего дома, ваш кот об этом узнает. Царапая стену, животное пытается поймать мышь и таким образом указывает вам, что что-то не так.

Советы, которые помогут отучить кота от царапанья стен

1. Следует регулярно подстригать когти кошки, чтобы у нее не было необходимости удалять отмершие когти самостоятельно путем царапания стен.

2. Приобретите специальную царапалку для животного. Также стоит обеспечить все его потребности: выбрать правильный наполнитель для туалета и достаточно большой лоток, должно быть наличие достаточного количества игрушек в доме и тому подобное.

3. Крайняя мера - косвенное наказание, когда кот начинает царапать стену. В таких ситуациях часто помогает свисток или резкий звук.

