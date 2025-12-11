Повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома. Пострадавших нет.

В селе Сокольники возле Львова дрон попал в частный дом, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

По данным правоохранителей, информация о взрыве в частном доме поступила в полицию около 04:00.

"Никто не пострадал. Повреждена крыша, фасад и несколько жилых помещений дома", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что на месте попадания работают все профильные службы. Детали происшествия устанавливаются.

В то же время издание ZAXID.NET отмечает, что, по их предварительным данным, дрон по частному дому запустили злоумышленники. То есть речь не идет о вражеском дроне, поскольку в это время во Львовской области не было объявлено воздушной тревоги. Так, отмечает издание, предварительная версия происшествия - покушение на убийство.

По данным источников Суспильного в правоохранительных органах, вероятно, в здание попал FPV-дрон.

Позже в полиции сообщили об открытии уголовного производства по ч.2 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (Завершенное покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Убийство военнослужащего ТЦК во Львове

3 декабря во Львове был смертельно ранен военнослужащий территориального центра комплектования. Мужчина, у которого проверяли документы, нанес сотруднику ТЦК ножевое ранение.

Пострадавшего Юрия Бондаренко, который был ветераном АТО, госпитализировали с повреждением бедренной артерии. Однако спасти его не удалось. Нападавший был задержан, его взяли под стражу.

