По всей стране будет ветрено, а кое-где еще и пройдут дожди и мокрый снег.

Пятница, 12 декабря, в Украине будет ветреной и местами с осадками. Об этом на своей странице в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, порывы ветра местами будут достигать штормовых порывов до 15-20 метров в секунду. Также в ряде областей ожидаются дожди и мокрый снег.

"Дожди пройдут ночью на юге и востоке (на северо-востоке с мокрым снегом), а днем 12-го декабря местами небольшие ожидаются на Левобережье", - уточнила Наталка Диденко и добавила, что вечером на севере и в Харьковской области ожидаются умеренные осадки.

Видео дня

Температура воздуха в Украине "плюсовой" будет даже ночью, +2...+6 градусов, а в течение дня пятницы предполагается +4...+8 градусов. В южной части будет теплее, до +10 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве накануне выходных также будет ветрено, но тепло, говорит Наталка Диденко. Температура воздуха в столице повысится до +8 и местами пройдет дождь.

Ранее синоптик Виталий Постригань сообщил, что в Украину идет холод из Арктики.

"В субботу, 13 декабря, циклонический вихрь развернется своей тыловой холодной частью. Произойдет арктическое вторжение", - предупредил эксперт.

По его словам, ночью ожидаются морозы, а из-за снега на дорогах может образоваться гололедица. Особенно это касается Левобережья.

Вас также могут заинтересовать новости: