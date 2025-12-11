Сейчас россияне уже штурмуют группами по 5-7 человек, сказал военный.

Российские оккупанты на Покровском направлении увеличили количество личного состава, который привлекается в штурмовых группах или "группах-одноразках". Об этом заявил офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк в эфире "Эспрессо".

"В пехотном плане то, что можно сказать (об изменении тактики россиян, - ред.), россияне увеличили количество личного состава, который задействуется в штурмовых группах, или группах-одноразках. То есть если раньше это были, условно, не очень профессиональные мобилизованные, которые группами накапливались, то сейчас они подтянули своих резервов из морской пехоты", - отметил он.

По словам военного, россияне уже штурмуют группами по 5-7 человек, поэтому теперь "двойки", "тройки" фиксируются меньше.

Офицер пояснил, что армия РФ чувствует, что может это делать, учитывая погодные условия.

"Очевидно, что они чувствуют какую-то возможность, как раз пока пользуясь ее погодными условиями. Пользуясь тем, что сложно довольно таки адекватно реагировать на все их попытки прорыва, опять же, из-за этих погодных условий, они начинают привлекать более подготовленные и профессиональные подразделения в большем количестве. Так, как мы замечали и подразделения специально предназначенные, которые уже там в нормальных маскхалатах с нормальным оружием пытались в наши тылы заходить", - подчеркнул Черняк.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее военный обозреватель Иван Тимочко заявил, что в районе Покровска и Мирнограда армия РФ удерживает 150 тысяч оккупантов. По его словам, оборона этих городов продолжает продолжаться.

"И что самое важное, там нет каких-то рассечений или окружений, о чем очень хотят говорить россияне, но это постоянно опровергают наши Вооруженные силы. Тем не менее видим, что бои продолжаются и в ближайшее время однозначно будут продолжаться", - добавил Тимочко.

В то же время военнослужащий 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады Валерий с позывным "Археолог" рассказал, как ВСУ удается обеспечивать логистику в Покровск. Он отметил, что логистика происходит в пешем порядке, или с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов (НРК).

"Еще можем подпитывать наши передовые позиции и отправлять боекомплекты, питание и так далее, все, что нужно, чтобы продолжать оборону города", - заверил "Археолог".

