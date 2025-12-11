Масштабные обстрелы российскими оккупантами Украины 6 декабря повлияли на сеть и внешнее электроснабжение трех действующих атомных электростанций (АЭС), что побудило их уменьшить мощность нескольких реакторов.
Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Перебои привели к колебаниям выходной мощности, временным отключениям и вынужденным остановкам некоторых блоков. В нескольких случаях блоки были выведены из эксплуатации или работали на пониженной мощности, чтобы поддерживать баланс сети и предотвращать повреждение оборудования после внезапных срабатываний защиты, отметил Гросси.
При этом во время своих террористических атак по украинской инфраструктуре Россия откровенно пренебрегает всеми принципами радиационной безопасности.
"Как четко указано в Семи фундаментальных правилах обеспечения ядерной безопасности во время вооруженного конфликта: для всех ядерных объектов должно быть безопасное внешнее электроснабжение из сети. Слишком часто это далеко от реальности, которую видят наши эксперты на местах", - констатирует Гросси.
В то же время системы ядерной безопасности действующих АЭС продолжают пока функционировать должным образом, а аварийные источники питания остаются полностью доступными. Команды МАГАТЭ, базирующиеся на ядерных объектах Украины, продолжают внимательно следить за условиями и поддерживать связь с операторами.
Отключение света в Украине - последние новости
Председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупредил, что в большинстве регионов Украины будут применяться три очереди отключений потребителей до конца недели. Таким образом, отсутствие света в домах украинцев будет составлять 12 часов в сутки.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что для того, чтобы ограничение потребления электроэнергии для населения полностью исчезло, как явление, Украине может понадобиться до восьми лет.