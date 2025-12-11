В подтверждение публикуется видео с демонстрацией флага в неуказанной локации города.

На фоне увеличения численности российской группировки в районе Покровска украинские военные провели в городе операцию по установлению флага, как утверждается, в центре города. Об этом в частности сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск.

"Штурмовики полка "Скала" поднимают украинский флаг в центре Покровска. Несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию", - говорится в сообщении.

Пресс-служба корпуса также публикует видео с демонстрацией украинского флага в одной из локаций Покровска, не уточняя, где именно в центре города оно было снято.

Также в видео показаны эпизоды боев в городе.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, военный эксперт Михаил Жирохов отметил, что украинское командование сознательно сохраняет информационную тишину относительно успехов в вытеснении российских оккупантов из Купянска, поскольку хочет завершить операцию полностью и не раскрывать эффективную тактику и задействованные подразделения; по его словам, эта новая тактика уже доказала свою результативность и, вероятно, будет масштабирована для дальнейших уличных боев.

Также мы рассказывали, что российские войска сосредотачивают усилия, пытаясь обойти Гуляйполе на Запорожье. Оккупанты также пытались перерезать дорогу между Гуляйполем и Покровским в районе Доброполья, чтобы обойти оба населенных пункта, но их продвижение пока остановлено.

