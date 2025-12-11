Температура снизится до "минусов" уже на этой неделе.

В Украине уже в ближайшие дни ожидается похолодание. Температура ночью снизится до "минусов". Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

"В субботу, 13 декабря, циклонический вихрь развернется своей тыловой холодной частью. Произойдет арктическое вторжение", - предупредил эксперт.

По его словам, ночные морозы -4°...-6°, небольшие осадки в виде снега, особенно, на Левобережье могут привести к образованию гололеда на дорогах.

Видео дня

Ранее синоптик Игорь Кибальчич также предупредил о похолодании.

Украинская зима постепенно вступает в свои права. После мягкой и дождливой первой декады декабря характер погоды резко изменится. Первый неустойчивый снег, появившийся 10 декабря в отдельных регионах и быстро растаявший, стал лишь предвестником настоящего похолодания. По словам синоптика Игоря Кибальчича, существенное снижение температуры ожидается уже с 13 декабря, когда в страну начнет поступать холодный воздух из районов Финляндии и Кольского полуострова. Больше всего почувствуют мороз Левобережные области, где ночью температура опустится до -2...-8 °С, а днем будет держаться от -4 до +1 °С.

Период 11-12 декабря еще будет оставаться теплым и влажным: дожди, туманы, морось, западный ветер до 12 м/с. В это время ночная температура будет колебаться от -1 до +6 °С, днем - до +7 °С, на юге и западе - до +10 °С.

После 16 декабря ожидается очередной температурный разворот: теплые воздушные массы придут с запада, и ночью температура удержится около нуля, а днем поднимется до +1...+7 °С. Синоптик прогнозирует, что в ближайшие дни погода будет неустойчивой, со скачками температуры и давления. Устойчивого снега пока не прогнозируют, кроме высокогорных районов Карпат.

Вас также могут заинтересовать новости: