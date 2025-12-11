Разворовывали деньги на закупке брони: НАБУ и СБУ разоблачили руководителей оборонного завода

Бронетехника должна была безотлагательно стать "в строй" и отправиться из заводских цехов прямо в зону боевых действий.

Правоохранители разоблачили руководство оборонного завода, которое разворовывало государственные средства на закупках брони для танков ВСУ.

Как сообщает Служба безопасности Украины, СБУ и НАБУ ликвидировали масштабную схему присвоения оборонных средств, которая действовала в двух регионах Украины. Согласно материалам дела, фигуранты разворовали 102 млн бюджетных гривен на производстве динамической защиты для танков.

По результатам комплексных мероприятий в Запорожье и на Днепропетровщине разоблачены организаторы сделки: коммерческий директор госпредприятия, его экс-руководитель и владелец компании-подрядчика.

В частности установлено, что в апреле 2022 года завод заключил контракт с Минобороны Украины на срочную закупку комплексов динамической защиты для отечественных танков. Снаряженная бронетехника должна была безотлагательно стать "в строй" и отправиться из заводских цехов прямо в зону боевых действий на разных направлениях фронта.

"Впрочем, вместо немедленного выполнения оборонного заказа, главный фигурант, который тогда возглавлял предприятие-производителя, организовал хищение бюджетных средств. Для реализации сделки он привлек коммерческого директора завода и основателя подрядной компании, с которой подписал договор на приобретение комплектующих для бронезащиты по ценам втрое выше рыночных", - говорится в сообщении.

По данным следствия, полученную "разницу" дельцы вывели в тень через сеть подконтрольных фирм для дальнейшего распределения между участниками преступной схемы. Сейчас экспертизы подтвердили факты нанесения ущерба государственному бюджету в особо крупных размерах.

Во время обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружена документация и компьютерная техника, которую использовали в незаконных действиях.

Трем организаторам преступления сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Сейчас экс-глава оборонного завода находится под стражей в рамках ранее начатого расследования по фактам производства бракованных минометных снарядов - следователи СБУ задержали его в конце апреля этого года.

Вопрос меры пресечения в отношении других фигурантов решается. Говорится, что комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как уточнили в НАБУ, во время активной фазы российского наступления Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков. Тогдашний генеральный директор завода, коммерческой директор госпредприятия и директора частного общества заключили договор, по которому элементы динамической защиты (крышки и кюветы) покупалось по почти втрое завышенным ценам.

"Чтобы скрыть преступление, директор общества оформлял закупку продукции через фиктивные компании. Полученную "маржу" переводили на подконтрольные счета для дальнейшей легализации", - рассказали детективы бюро.

Схемы на закупках для ВСУ

Как писал УНИАН, на Днепропетровщине задержали руководителей оборонного завода и двух сообщников, которые поставляли на фронт для ВСУ бракованные минометные снаряды. Речь шла о том, что задержаны гендиректор предприятия и его первый заместитель, которые поставили в ВСУ партию непригодных к применению боеприпасов. Кроме руководителей госпредприятия задержали экс-руководителя одного из военных представительств Минобороны и руководителя группы контроля соответствующего подразделения. По данным следствия, на фронт попало 120 тыс. бракованных выстрелов, которые давали осечку.

