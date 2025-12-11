Из-за теплой зимы божьи коровки не слишком углубляются в укрытие.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали, как зимуют божьи коровки в лесу - изменения климата нарушают привычные ритмы жуков.

По словам ученых, эти яркие жуки способны предчувствовать силу грядущих холодов. Чем суровее должна быть зима, тем тщательнее они ищут надежные, закрытые и теплые убежища, где можно переждать непогоду.

"Однако в этом году все иначе. Увидев, как божьи коровки сгруппировались под толстой корой огромной сухой сосны, даже трудно сказать, это признак холодов или наоборот - нехватка действительно надежных зимних укрытий в более теплый, чем всегда, декабрь", - говорят исследователи.

Видео дня

По их словам, в лесу до сих пор можно встретить этих жуков: одни устроились под тонкой корой мертвого дерева, другие - просто в мелких трещинах.

Ученые отмечают, что изменения климата нарушают привычные ритмы жуков, и божьи коровки, как и многие другие мелкие жители леса, вынуждены приспосабливаться к новым условиям, иногда - не слишком безопасным.

"Но, несмотря на все, они держатся вместе и это их самая действенная защита", - констатируют исследователи.

Что известно о божьих коровках

Божья коровка (кокцинелиды) - относительно небольшое семейство отряда жесткокрылых, которое насчитывает 5200 видов. Божьи коровки относятся к насекомым с полным превращением и в жизненном цикле проходят стадии яйца, личинки, куколки и имаго. Интересно, что личинка божьей коровки ест больше, чем взрослая особь.

Обычно эти насекомые живут от нескольких месяцев, до года, в зависимости от объема пищи. Гораздо реже встречаются особи возрастом до 2 лет.

Божьи коровки - это хищники. Жуки и личинки питаются тлей, листоблошками, щитовками и клещами. Зимуют в лесополосах, трещинах коры деревьев.

Божья коровка ценится за свою полезность и считается символом удачи, поэтому во многих культурах убийство этого насекомого запрещено. В Европе это насекомое - распространенный мотив на почтовых марках и открытках с пожеланиями счастья.

В районе Чернобыля зафиксировали всеядное животное

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали всеядную енотовидную собаку. Это животное относится к видам с чрезвычайно гибким пищевым поведением - потребляет все, что ей доступно в конкретный момент. В рационе - мелкие грызуны, птицы и их яйца, насекомые, рыба, ягоды, плоды и даже злаки. Но важной составляющей питания енотов является и падаль, что позволяет им пережить периоды, когда другая пища менее доступна.

Вас также могут заинтересовать новости: