Трамп: Мы обсудили мирное соглашение с лидерами ЕС в 'жестких формулировках'

Сейчас ЕС и США согласовывают шаги по завершению войны в Украине после напряженных переговоров, добавил он.

Президент США Дональд Трамп обсудил завершение войны в Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Разговор проходил в "достаточно жестких формулировках", подчеркнул Трамп во время круглого стола, трансляцию которого опубликовал Белый дом.

"Мы обсуждали Украину в достаточно жестких формулировках. И увидим, что будет. Мы ждем ответа, прежде чем мы сможем продвинуться вперед", - сказал Трамп журналистам.

Президент США добавил, что во время беседы возник "небольшой спор о людях". Он также сообщил, что европейские лидеры предложили провести встречу по урегулированию конфликта в Европе в ближайшие дни, и американская сторона планирует присутствовать на переговорах.

Что предшествовало

На днях в Лондоне на Даунинг-стрит прошла встреча лидеров Британии, Франции, Германии и Украины. Одной из главных тем саммита станут, в частности, "мирный план" США для Украины, а также поддержка Киева. Все стороны переговоров отметились скупыми мрачными заявлениями.

Британский журналист Якуб Крупа считает, что мрачный тон вступительных речей лидеров был весьма показательным. Он уверен, что этот саммит позволит обсудить насущные и актуальные проблемы в урегулировании войны в Украине.

На фоне этих переговоров Трамп резко раскритиковал европейских союзников, назвав их "слабыми" и заявив, что Европа "приходит в упадок". Директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям и эксперт по напряженным отношениям Трампа с континентом Джереми Шапиро считает, что это не просто личная неприязнь, а часть более широкого взгляда американского президента на мир.

