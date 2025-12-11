В предложении США по мирному соглашению не предусмотрен вывод российских войск с восточной границы демилитаризованной зоны.

Россия и США требуют, чтобы Киев отступил примерно с четверти Донецкой области и части соседней Луганской области, которые все еще находятся под контролем Украины. Издание Financial Times отмечает, что эта территория является политически важной для Киева.

В публикации отмечается, что Донецкая и Луганская области вместе образуют то, что местные называют Донбассом - обширную восточную степь, которая размером составляет около половины Великобритании и похожа на американский штат Западная Вирджиния.

Добавляется, что этот регион, где работало немало металлургических заводов и угольных шахт, когда-то был промышленным центром Советского Союза. Сейчас здесь распространена смесь русского и украинского языков, которая называется суржик.

Видео дня

Издание отмечает, что в письме к своим советским товарищам 1921 года лидер большевиков Владимир Ленин устало описывал Донбасс как настолько токсичный, что для работы с ним нужна "политическая противогазовая маска".

По мнению издания, вопрос Донбасса остается таким же острым и сейчас, эти территории стали одним из самых противоречивых элементов мирных переговоров с целью прекращения крупнейшей войны в Европе с 1945 года.

Пытаясь отстоять свои права на эту территорию путем переговоров, Кремль попытался получить то, чего ему не удалось достичь даже за счет огромных военных потерь с 2014 года.

Получение Россией контроля над всем Донбассом означало бы захват "крепостного пояса" городов - Покровска, Константиновки, Дружковки, Краматорска и Славянска, которые остаются бастионом против российских войск на востоке Украины.

По данным аналитиков и украинских военных чиновников, Россия сейчас контролирует большую часть города Покровск, а также ее войска находятся на южном въезде в Константиновку.

Издание поделилось, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ о частичном отводе войск из окрестностей Покровска после того, как их позиции стали неустойчивыми.

Украина значительную часть из более 1 млрд долларов, выделенных на оборону, потратила на Донбасс. Некоторые укрепления видны с автомагистралей, проходящих через регион: многослойные лабиринты оборонительных линий, состоящих из колючей проволоки, окопов, минных полей и других препятствий.

Хотя рельеф местности также создает мощный барьер для Украины, к западу от линии обороны степь выравнивается. По словам аналитиков, Россия может их быстро пройти, потому что там открытые поля и менее густонаселенные районы.

Издание отмечает, что России было бы легче продвинуться вглубь Украины, если бы ее войскам удалось захватить города-крепости, которые еще контролируют ВСУ или же если она их получит в рамках переговоров, как предлагают США.

Два высокопоставленных украинских чиновника рассказали, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф был "одержим" идеей, что если Киев просто передаст Москве оставшиеся 25% восточной части Донецкой области, можно будет достичь справедливого мира и избежать длительной и еще более разрушительной войны.

Издание также упоминает слова президента США Дональда Трампа, что Украина "не имеет козырей", поэтому может потерять в 2026 году в боях гораздо больше территорий, если сейчас откажется от "разумных", по его мнению, территориальных уступок.

Президент Украины Владимир Зеленский и многие европейские чиновники и военные аналитики считают, что отказ Украины от территории без боя будет означать принудительное проглатывание ядовитой пилюли.

К тому же, Зеленский также заявил журналистам, что не имеет юридического или морального права отдавать территорию России. Также большинство аналитиков в Украине ожидают, что общественная реакция на территориальные уступки будет жесткой.

В первоначальном мирном плане США, который состоял из 28 пунктов, было указано предложение о создании "нейтральной, демилитаризованной буферной зоны" после вывода украинских войск с территории Донецкой области.

Также в документе отмечалось, что эта зона будет "международно признанной территорией, принадлежащей Российской Федерации".

"Российские войска не будут входить в эту демилитаризованную зону", - говорилось в плане.

На встрече в Киеве министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл заявлял, что администрация США готова предоставить Украине гарантированную безопасность в рамках соглашения, а также создать "самую современную демилитаризованную зону" в мире вдоль восточной линии фронта.

"Мы обеспечим самую прочную линию обороны в мире", - уверял он, как рассказали несколько европейских послов, присутствовавших на этой встрече.

По словам украинских чиновников, участвующих в переговорах, США настаивают на создании зоны, которая похожа на ту, что разделяет Северную и Южную Корею с момента подписания там неопределенного перемирия более 72 лет назад.

Однако, как говорится в статье, президент Украины Владимир Зеленский рассматривает демилитаризованную зону как путь к замороженному конфликту. Кратковременная пауза в войне может дать Москве время для перегруппировки сил перед началом нового наступления.

Военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехелми поделился с изданием, что заявлениям России о демилитаризованной зоне нельзя доверять.

"Украина в принципе могла бы согласиться на передачу, если бы имела за собой прочные западные гарантии безопасности, включая войска, размещенные в Украине", - добавил он.

Издание также отмечает, что присутствие западных войск на территории Украины, особенно сил, которые обязаны реагировать на возобновление российской агрессии, остается отдаленной перспективой и не прописано в текущей версии мирного плана.

Добавляется, что Зеленский также заявил журналистам, что вопрос об элементах гарантий безопасности остается нерешенным.

Кастехельми отметил, что пока пункт о создании демилитаризованной зоны не будет указан в мирном соглашении, "передача Донецка, вероятно, будет казаться Украине слишком рискованной".

"Уровень риска еще больше возрастет, если будет существовать вероятность того, что Запад отменит санкции против России и уменьшит военную помощь после передачи Донецка", - отметил аналитик.

Высокопоставленный украинский чиновник, который ознакомился с последней версией предложения, заявил, что она не предусматривает вывода российских войск с восточной границы демилитаризованной зоны.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что издание Reuters считает, что взятие Россией города Покровск является вопросом времени, но это не приведет к краху обороны Украины. В то же время, это ослабит Киев в чувствительный момент переговоров о прекращении войны под эгидой США. Старший аналитик украинского благотворительного фонда "Вернись живым" Николай Белесков отмечает, что давление на Украину происходит параллельно с тяжелыми боями на этом направлении, что играет на руку России, поскольку влияет на восприятие ситуации Трампом.

Также мы писали, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные показывают значительно лучшие результаты в ожесточенных боях на востоке, чем пытается представить Россия. Таким образом Сырский опроверг то, что, по его словам, является кремлевской "дезинформацией", рассчитанной на зарубежную аудиторию. По его словам, может показаться, что Украина "только отступает" под непрерывными атаками России, но на самом деле украинские силы удерживают линию обороны и за последние дни даже смогли вернуть себе часть позиций в ключевых спорных городах.

Вас также могут заинтересовать новости: