Диетологи подробно разобрали, как регулярное употребление феты влияет на ваш организм.

Сыр фета — основной продукт в блюдах средиземноморской кухни. И это логично: фета родом из Греции, страны Средиземноморья. К тому же, это просто вкусно. "Люди любят фету за ее пикантный, солоноватый вкус и кремовую текстуру, которая придает блюдам яркий оттенок", — объясняет диетолог-кардиолог и сертифицированный консультант по диабету Мишель Рутенштейн.

Когда мы говорим о средиземноморских блюдах и питании, мы часто имеем в виду рацион, в котором приоритет отдается нежирным белкам и цельным растительным продуктам. Такой тип питания связан с множеством преимуществ, включая контроль веса, здоровье сердца и долголетие, пишет Parade.

Но заслуживает ли фета места в средиземноморской диете или любом другом плане здорового питания? Что произойдет, если есть этот сыр каждый день? Дипломированные диетологи рассказали о плюсах и минусах регулярного употребления феты, а также о том, как сделать ее полезной частью рациона.

Какова пищевая ценность сыра фета

Дипломированный диетолог из клиники Кливленда Юлия Зумпано называет фету "продуктом с высокой питательной плотностью".

"Сыр фета — хороший источник кальция, витамина B12, селена и фосфора. Все они необходимы для здоровья костей, выработки энергии и функционирования клеток", — отмечает она.

В одной чашке (около 150 г) раскрошенной феты содержится:

Калории: 398

Жиры: 32,2 г

Насыщенные жиры: 20 г

Натрий (соль): 1710 мг

Углеводы: 5,8 г

Клетчатка: 0 г

Сахар: 0 г

Белок: 21,3 г

Кальций: 740 мг

Фосфор: 506 мг

Витамин B12: 2,54 мкг

Что будет, если я буду есть фету каждый день

Небольшой кусочек раскрошенной феты выглядит скромно. Однако диетологи отмечают, что даже одна порция обеспечивает организм множеством питательных веществ. При этом у феты есть и недостатки, поэтому она подходит не всем.

Вы потребляете на удивление мало жира (относительно)

Зумпано отмечает, что фета считается сыром с пониженным содержанием жира и калорий. В одной унции (около 28 грамм) феты содержится 75 калорий, 6,1 грамм общего жира и 3,77 грамм "недружелюбных" для сердца насыщенных жиров.

Для сравнения, унция чеддера (еще одного популярного сыра для салатов) содержит 120 калорий и 10 грамм жира (из которых около 6 грамм — насыщенные). Более низкое содержание жиров и калорий может помочь в снижении веса и контроле уровня холестерина.

Вы приближаетесь к своим целям по белку

Следите за белком? Вы точно не одиноки. Фета — это способ приблизиться к индивидуальной норме белка, которая варьируется в зависимости от возраста, активности и здоровья, но важна для каждого.

"Фета предлагает стабильный, надежный белок, который помогает поддерживать восстановление мышц и контроль аппетита в течение дня", — утверждает доктор Крис Мор, консультант по фитнесу и питанию. Чашка феты даст вам около 20,3 грамм белка — примерно столько эксперты рекомендуют съедать с каждым приемом пищи.

Ваши кости станут крепче

Здоровье костей жизненно важно, особенно по мере старения, когда возрастает риск падений, переломов и остеопороза из-за потери плотности костей. Рутенштейн делится, что фета содержит два ключевых элемента для костей: кальций и фосфор.

Важное примечание о фосфоре: его дефицит вреден для костей, но и переизбыток тоже опасен. Для взрослых старше 19 лет общая рекомендация составляет 700 мг в день. Чашка феты содержит около 500 мг.

Вы увеличите потребление витамина B12

"Витамины в фете, особенно B12, помогают поддерживать уровень энергии и здоровье красных кровяных телец", — говорит доктор Мор. Красные кровяные тельца переносят питательные вещества по организму.

Кроме того, недавние исследования, включая обзор 2025 года, предполагают, что витамин B12 поддерживает здоровье мозга, помогая сохранять остроту ума и концентрацию.

Вы можете ощутить противовоспалительный эффект

Люди с чувствительностью к лактозе могут переносить фету лучше, чем другие молочные продукты.

"Фета может обладать противовоспалительным действием, особенно если она сделана из козьего или овечьего молока, так как содержит казеин типа A2, в отличие от казеина A1 в сыре из коровьего молока, — объясняет Зумпано.

Белок A2 легче усваивается, что может снизить вероятность воспалительной реакции.

Или столкнуться с проблемами пищеварения и аллергией

Увы, не каждый желудок примет фету. Хотя фета обычно легче для пищеварения, чем многие сыры из коровьего молока, она все же содержит лактозу, пусть и в меньшем количестве, подчеркивает диетолог Кэтлин Бенсон.

Люди с непереносимостью лактозы при ежедневном употреблении могут заметить желудочно-кишечные симптомы. Зумпано добавляет, что у людей с аллергией на молоко может возникнуть аллергическая реакция.

Еда станет приносить больше радости

Еда — это не только витамины и минералы. Вкус тоже имеет значение. Поскольку фета очень ароматная, даже скромное количество может сделать блюда более приятными, что часто ведет к более сбалансированному питанию в целом.

Доктор Мор соглашается: "Людей тянет к фете, потому что она добавляет соленый акцент без чувства тяжести. У нее чистый, пикантный вкус, который "разбавляет" жирную пищу и обогащает блюдо".

Она может вам надоесть

С другой стороны, ежедневное употребление феты может наскучить. "Ежедневная фета может привести к "вкусовой усталости" просто потому, что это очень сильный, соленый сыр", — признает Бенсон.

Вы можете потреблять слишком много соли

Фета не просто на вкус соленая. В ней действительно много натрия. "Каждая унция (28 грамм) феты содержит около 300 мг натрия, что может быстро накапливаться и способствовать повышению артериального давления при чрезмерном употреблении", — предупреждает Бенсон.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничивать потребление соли до 2300 мг в день (а в идеале — до 1500 мг).

Вы можете съесть слишком много жира

Фета может быть менее жирной, чем многие другие сыры, но в ней все же достаточно жира, чтобы следить за порциями.

"Одна унция (28 грамм) феты также содержит около 4 грамм насыщенных жиров, что может повысить уровень холестерина, если вы превысите свою суточную норму насыщенных жиров", — говорит Рутенштейн.

Обладает ли сыр фета противовоспалительными свойствами

Ответ индивидуален. Однако Бенсон отмечает, что для большинства людей фета не вызывает воспаления. "Значительный объем исследований показывает, что молочные продукты, включая ферментированные (как фета, йогурт и кефир), не повышают биомаркеры хронического системного воспаления, а многие из них могут быть связаны даже со снижением воспаления", — говорит она.

Основное исключение — люди с аллергией на молочный белок. Для всех остальных умеренное потребление молочных продуктов, как правило, нейтрально или полезно.

Как есть фету с пользой для здоровья: советы диетологов

Следите за размером порции. Бенсон говорит, что хорошая ежедневная порция феты — около 1 унции (28–30 грамм). Это количество добавляет вкус и питательные вещества, не завышая уровень натрия или калорий.

Бенсон говорит, что хорошая ежедневная порция феты — около 1 унции (28–30 грамм). Это количество добавляет вкус и питательные вещества, не завышая уровень натрия или калорий. Ешьте в составе сбалансированного блюда. Ни один продукт в одиночку не разрушит и не создаст ваше здоровье. Сочетание феты с большим количеством овощей, цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и полезными жирами помогает сделать ее частью здорового рациона.

Ни один продукт в одиночку не разрушит и не создаст ваше здоровье. Сочетание феты с большим количеством овощей, цельнозерновыми продуктами, нежирными белками и полезными жирами помогает сделать ее частью здорового рациона. Ищите полезные для кишечника сорта. Выбирая фету с активными культурами, вы получаете конъюгированную линолевую кислоту, которая может поддерживать противовоспалительные эффекты и здоровье кишечника.

