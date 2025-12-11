Также президент США мечтает провести "трампизацию" Европы.

Администрация Трампа хочет создать альтернативу Большой семерке (G7), состоящей из передовых демократических стран, заменив ее организацией, в которую войдут Россия и Китай. Об этом пишет издание Defense One.

На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США - политический программный документ, который определяет геополитические цели Америки. И эту стратегию аналитики в целом оценили как антиевропейскую и дружественную к России и в меньшей степени к Китаю.

Однако, похоже, что даже эта стратегия - еще не максимум того, о чем на самом деле мечтает Трамп. Журналисты Defense One получили "более полную версию" новой стратегии нацбезопасности США, которая не была опубликована. Издание не уточняет, является ли это черновиком, который отклонили, или же секретной расширенной версией новой действующей стратегии.

При этом в комментарии Defense One пресс-секретарь Белого дома Анна Келли отрицает существование любой другой версии Стратегии национальной безопасности, кроме той, что была опубликована официально.

Трампизация Европы

В то время как опубликованная версия Стратегии нацбезопасности США призывает к прекращению "постоянного расширения НАТО", полная неопубликованная версия описывает, то, что там названо - цитата - "Сделать Европу снова великой".

Критикуя Европу за иммиграционную политику и "цензуру свободы слова", администрация Трампа предлагает сосредоточиться на отношениях США с теми европейскими странами, где лидеры разделяют мировоззрение Трампа. В частности перечислены Австрия, Венгрия, Италия и Польша, как страны, с которыми США должны "больше сотрудничать... с целью вывода их из [Европейского Союза]".

"И мы должны поддерживать партии, движения, интеллектуальных и культурных деятелей, которые стремятся к суверенитету и сохранению/восстановлению традиционного европейского образа жизни... оставаясь при этом проамериканскими", - говорится в неопубликованной версии документа.

"Большая пятерка" вместо G7

Еще одна мечта Трампа, которая осталась в неопубликованной версии Стратегии нацбезопасности США - создание некоего формата союзнических отношений США с Россией и Китаем. Еще летом Трамп публично жаловался, что Россию выгнали из "Большой семерки" из-за агрессии против Украины, и намекал на желание видеть Китай включенным в состав этого клуба.

В секретной версии Стратегии нацбезопасности США эти мечты Трампа предлагается воплотить путем создания нового клуба государств в противовес G7 - некую "большую пятерку", которая в документе названа Core 5 (Ядро 5) или C5.

Идея в том, чтобы вместо клуба богатых и демократических стран, как в случае с G7, создать клуб просто крупнейших и самых влиятельных стран мира. Стратегия предлагает включить в этот клуб США, Китай, Россию, Индию и Японию. Этот клуб должен регулярно встречаться, как и G7, на саммитах по определенным темам.

Новая версия стратегии нацбезопасности США

Как писал УНИАН, на прошлой неделе администрация Трампа обнародовала новую Стратегию национальной безопасности США. Документ декларирует приоритет подхода "Америка прежде всего", сокращение обязательств США по безопасности перед союзниками в Европе и фактическое прекращение дальнейшего расширения НАТО.

Одновременно стратегия провозглашает "восстановление стратегической стабильности" в отношениях с Россией одним из главных приоритетов. Россия больше не признается ни агрессором, ни угрозой, а скорее партнером для США.

При этом Европу стратегия рассматривает как проблемный регион, переживающий демографический и экономический упадок.

