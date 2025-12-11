Эти советы сэкономят деньги на химчистке и продлят жизнь вашим зимним вещам.

С наступлением зимних холодов теплая куртка или пальто становятся нашими главными спутниками. Поскольку хорошая верхняя одежда — это, как правило, серьезная инвестиция, правильный уход и своевременная чистка помогут вещам прослужить несколько сезонов.

К счастью, куртки и пальто не требуют такой частой стирки, как одежда, прилегающая к телу. В зависимости от того, как часто и где вы носите вещь, ей обычно требуется всего одна-две чистки за сезон, пишет Southern Living.

Ниже мы разберем пошаговые инструкции по уходу за разными материалами. Важно помнить: методы чистки сильно отличаются. Если одни вещи можно постирать дома, то другие требуют химчистки. Но все эти рекомендации касаются только одежды для взрослых.

Что влияет на частоту стирки

Тип материала

Внешняя и внутренняя ткань пальто не влияет на то, как часто его нужно стирать, но имеет огромное значение для того, как именно это делать.

Можно стирать дома. Пуховики (на натуральном пуху или синтепоне), флисовые куртки, а также верхнюю одежду из нейлона или полиэстера. Некоторые шерстяные пальто также допускают домашний уход.

Нужна химчистка. Большинство шерстяных пальто, а также все куртки из кожи и замши требуют профессиональной чистки.

Использование и окружающая среда

Частота чистки зависит от вашего образа жизни. Вы носите куртку в походах или занимаетесь в ней физическим трудом? Часто ли пользуетесь общественным транспортом? Случаются ли "аварии" с кофе на ходу? Как часто вещь намокает под дождем или снегом?

Единственное строгое правило здесь: верхнюю одежду нужно тщательно очистить в конце сезона, прежде чем убирать на хранение до следующего года.

Видимая грязь и запах

Помимо очевидных пятен от кофе, сигналом к стирке служат общие загрязнения и несвежий запах. Первыми обычно пачкаются манжеты, воротник и зона подмышек.

Каковы инструкции по уходу за тканью - разные типы одежды

Шерстяные пальто

Структурированные (формованные) шерстяные пальто следует сдавать в химчистку один раз в течение зимы и обязательно перед весенним хранением. Точечное удаление пятен поможет поддерживать опрятный вид между чистками.

Есть нюанс. Некоторые шерстяные пальто мягкого кроя можно стирать вручную или в машинке на деликатном режиме, используя специальное средство для шерсти и холодную воду.

Пуховые жилеты, парки и куртки

В зависимости от вашей активности, большинству пуховиков требуется стирка 1–2 раза за сезон.

Стирка: изделия с пухом или синтетическим наполнителем можно стирать и сушить дома (деликатный режим, мягкое моющее средство, прохладная вода).

Перед стиркой проверьте вещь на наличие дырок или разрывов, иначе наполнитель вылезет наружу.

Сушите пуховики при низкой температуре, добавив в барабан 3–4 шерстяных шарика для сушки или теннисных мячика — они взобьют пух. Периодически останавливайте сушку и разминайте куртку руками, чтобы разбить комки. Вынимайте вещь слегка влажной и досушивайте на воздухе.

Кожаные и замшевые куртки

Изделия из натуральной кожи лучше доверить профессионалам в конце сезона или при сильных загрязнениях.

Замша и овчина: Дома их можно только чистить щеткой от пыли и сухой грязи.

Гладкая кожа: Если решите чистить дома, используйте седельное мыло (saddle soap) и мягкую ткань, а в конце обязательно нанесите кондиционер для кожи, чтобы предотвратить появление трещин.

Синтетические и флисовые куртки

Обычно это легкие куртки, которые носят ближе к телу. Синтетические волокна впитывают пот и запахи тела, поэтому стирать их нужно чаще. Хорошее правило — стирка после каждых шести надеваний.

Используйте обычный порошок, прохладную или теплую воду и сушите при низкой температуре.

Советы, как продлить свежесть между стирками

Точечная чистка пятен. Действуйте быстро. Начните с чистой ткани, смоченной водой. Протирайте пятно от краев к центру, чтобы оно не расплылось. Если вода не помогает, используйте пятновыводитель или капля средства для стирки. Обязательно "смойте" мыло чистой влажной тряпкой и дайте высохнуть.

Действуйте быстро. Начните с чистой ткани, смоченной водой. Протирайте пятно от краев к центру, чтобы оно не расплылось. Если вода не помогает, используйте пятновыводитель или капля средства для стирки. Обязательно "смойте" мыло чистой влажной тряпкой и дайте высохнуть. Чистка щеткой. Используйте щетку с мягкой щетиной для шерсти и замши, чтобы удалить пыль до того, как она въестся в ткань.

Используйте щетку с мягкой щетиной для шерсти и замши, чтобы удалить пыль до того, как она въестся в ткань. Проветривание. Если куртка впитала запахи, повесьте ее на свежем воздухе на 8–24 часа. Также можно использовать спрей-нейтрализатор запахов для тканей.

