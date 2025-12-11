Этот принцип, как правило, объединяет распорядок дня людей во всем мире.

Еще в 1995 году итальянский физик по имени Чезаре Маркетти написал статью, в которой отметил одно поразительное наблюдение. Куда бы вы ни посмотрели, в любом типе общества и в любых условиях, люди, как правило, тратят на дорогу до работы примерно одинаковое количество времени каждый день.

"Во всем мире среднее время в пути для человека составляет около часа в день", — писал он. Конечно, кто-то путешествует больше, кто-то меньше. Но подавляющее большинство из нас группируется именно вокруг отметки в один час, пишет Inc.

Очевидно, что за час на машине или скоростном поезде можно уехать гораздо дальше, чем пешком. Жители греческих деревень, например, покрывают около 20 квадратных километров в день, в то время как американские горожане, добирающиеся на работу на машине, пересекают территорию в шесть-семь раз больше.

Но, как подчеркивает Маркетти, "даже заключенные с пожизненным сроком, которым нечего делать и некуда идти, гуляют на свежем воздухе по часу в день". Верно ли это классическое "правило одного часа"? Если да, то откуда оно взялось? И, что, пожалуй, важнее всего для современных предпринимателей: как использовать это знание, чтобы спланировать свой распорядок дня, который не будет конфликтовать с человеческой природой и сводить вас с ума?

Правило одного часа не так невероятно, как кажется

То, что все — от древних римлян и охотников-собирателей до современных горожан — тратят на дорогу примерно одинаковое время каждый день, поначалу может показаться неправдоподобным. Но есть несколько причин верить, что Маркетти (и другие ученые, на чьи работы он опирался в своей классической статье) был прав.

Одна из причин — убедительное объяснение Маркетти того, почему такое универсальное правило вообще возникло. Люди, утверждает он, — это территориальные животные, которые стремятся расширить зону добычи ресурсов. Кроме того, нам от природы любопытно, что там, за горизонтом. Но эта фундаментальная тяга к исследованиям, заложенная в нас предками, ограничивалась опасностью и "стоимостью" путешествий.

Освоение большой территории обходится дорого, объясняет Маркетти, "как потому, что требует физических усилий для перемещения на большие расстояния, так и потому, что движение означает нахождение на открытой местности под возможной угрозой со стороны врагов и хищников".

Движение в течение одного часа в день — это наше общее решение для баланса между стремлением выбраться наружу для исследований и потребностью оставаться в безопасности и сытости. Звучит вполне правдоподобно.

Новые исследования подтверждают константу Маркетти

Особенно если учесть, что антропологи и другие эксперты обнаружили схожие константы для других человеческих поведений, которые мы привыкли считать индивидуально или социально обусловленными. Например, везде люди склонны иметь около 150 друзей и регулярно посещать 25 различных мест.

Но, пожалуй, самым убедительным доводом в пользу правоты Маркетти стало недавнее исследование, подтвердившее его правило одного часа.

Международная команда из ICTA-UAB и Университета Макгилла изучила данные из 43 стран. Они обнаружили, что независимо от того, какой вид транспорта использовали люди или какое расстояние они покрывали, в среднем они тратили на дорогу 73 минуты в день. Это лишь на волосок отличается от легко запоминающегося правила одного часа Маркетти.

Счастливая дорога — счастливая жизнь

Все это означает, что правило одного часа, вероятно, реально, а не является безумной фантазией одного увлеченного ученого. Это любопытный факт для светской беседы, но есть ли у этой общечеловеческой универсалии практическая польза?

Ученые, стоящие за новым исследованием, предполагают, что оно может помочь градостроителям прогнозировать поведение людей и принимать более разумные и экологичные решения в транспортной сфере.

На индивидуальном уровне это также говорит о почти универсальной человеческой потребности выбираться из дома, но не слишком надолго. Организация жизни таким образом, чтобы удовлетворить эту потребность, скорее всего, поможет вам чувствовать себя более нормальным и счастливым, чем борьба с распорядком, который сильно выходит за рамки правила одного часа.

Используйте правило одного часа для создания лучшего распорядка

Конечно, многие из нас не полностью контролируют свои поездки на работу. Нет волшебной палочки, которая могла бы растворить пробку или заставить исчезнуть неадекватного начальника, одержимого идеей вернуть всех в офис. Но в долгосрочной перспективе вы можете попытаться расположить работу и дом так, чтобы это лучше соответствовало правилу одного часа.

Вы также можете принять тот факт, что примерно полчаса в пути (в одну сторону), вероятно, полезны для вашей психики. Существует множество советов о том, как перестать ненавидеть эту ежедневную рутину. Вместо этого вы можете использовать это время как период для размышлений и настройки мышления на то, что вас ждет впереди.

И это подводит, пожалуй, к главному выводу из правила одного часа. Он касается удаленных работников, у которых вообще нет естественной поездки на работу. Как ни странно, наука предполагает, что таким людям, вероятно, пошло бы на пользу внедрение "фальшивой" поездки в свой день.

Это не значит, что нужно бессмысленно наматывать круги на машине. Вместо этого часто достаточно просто выйти из привычного пространства для какого-то фиксированного маршрута, который поможет вам переключить ментальные передачи и подготовиться к следующему этапу дня.

Но какой бы ни была ваша ситуация и где бы вы ни жили, наука ясна. Большинство из нас чувствуют себя лучше всего, когда достигают "золотой середины" в путешествиях — около часа в день, не намного больше и не намного меньше.

