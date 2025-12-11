Тренер уверяет, что у них со свекровью были нормальные отношения.

Украинский тренер и телеведущая Марина Боржемская прокомментировала обвинения бывшей свекрови - Зинаиды Узелковой - в свой адрес.

Осенью 2024 года мать боксера Вячеслава Узелкова в интервью Фокусу заявила, что ее бывшая невестка якобы годами запрещала мужу общаться с семьей. Это было одной из причин, по которым женщина не пустила Марину на похороны сына.

В разговоре с Oboz.ua звезда "Зважених та щасливих" заявила, что всегда относилась к маме бывшего мужа с уважением. По словам Боржемской, между ними не возникало ссор, поэтому причины появления подобного интервью ей неизвестны:

"У нас все время были хорошие отношения. Мы постоянно были на связи, я поддерживала ее, приводила к ней внуков. Понимаю, что после потери сына она переживала очень тяжелый период, и отношусь к этому с пониманием. Я человек ненавязчивый: если о чем-то просят - помогу, позвоню, поинтересуюсь, нужна ли моя поддержка. Честно говоря, мне не хочется снова поднимать эту тему... Из всего этого сделала для себя вывод: не стоит обсуждать подобные вещи без присутствия того человека, о котором идет речь. Когда не можешь услышать и ответить - это не про честность".

Марина отказалась много говорить о браке и разводе с Узелковым, однако отметила, что последние дни его жизни они с детьми находились возле него в больнице. Мама же боксера заявляла, что во время визита в медицинское учреждение у невестки "не было на лице не грамма скорби".

"Когда у них была свадьба, обычно мама радуется, а я на свадьбе плакала, так плакала, что Славик меня успокаивал. Я чувствовала, что не будет в их семье счастья, но ничего не говорила. Они поженились, начали жить и с тех пор как рукой отрезало. Она, Марина, не позволяла со мной общаться", - говорила женщина.

Как известно, Вячеслав Узелков был украинским профессиональным боксером и много лет состоял в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. У них появились двое детей - сын Роберт и дочь Оливия.

Отношения были длительными, но впоследствии супруги развелись, и после разрыва между ними возникли сложные и напряженные отношения, в частности относительно общения с детьми.

В 2024 году состояние здоровья боксера резко ухудшилось. Он перенес операцию на сердце и некоторое время находился в коме. Несмотря на лечение, 9 ноября Узелков умер в возрасте 45 лет.

