Группа Метинвест стала одним из крупнейших инвесторов военного времени по версии Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). За 2022-2024 годы Метинвест и его совместные предприятия вложили в производство и повышение энергонезависимости $910 млн.

В компании подчеркивают, что инвестиции являются ключевой стратегией поддержки экономики во время войны и основой будущего восстановления страны. В 2025 году планируют инвестировать еще около $300 млн.

"Устойчивость бизнеса в военное время измеряется готовностью поддерживать экономику страны действиями. Мы инвестируем, чтобы сохранить производство, коллективы и энергонезависимость, и верим, что металлургия станет опорой восстановления", - отметил гендиректор Метинвеста Юрий Рыженков.

В перечень инвесторов военного времени вошли 29 компаний из промышленного и энергетического секторов, агробизнеса, фармацевтики, телекоммуникаций, ИТ, логистики, строительных материалов, девелопмента, общественного питания и инвестфинансовой сферы.

