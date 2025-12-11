Тимочко поделился, что в рамках общей реорганизации ВСУ стоит вопрос привлечения иностранных легионов к конкретному роду войск.

В украинской армии периодически происходят изменения. Они касаются, в частности, и системы контрактов, и цифровизации. Одним из масштабных нововведений было внедрение корпусной системы армии. О том, как это упростит управление войском, а также о его наполнении, в частности иностранцами, УНИАН поговорил с Иваном Тимочко, председателем Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Ранее во время Ставки Верховного Главнокомандующего был утвержден новый подход к распределению мобилизованных. Зеленский отметил, что каждая боевая бригада ВСУ должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу. В чем здесь новация? Как до этого пополняли бригады и почему возникла такая идея? Что она улучшит или ухудшит?

Начнем с того, что армия перешла на корпусную систему. И в структуре корпусов есть ряд бригад по направлению. То есть каждый корпус, кроме пехотных бригад, сейчас имеет танковые, артиллерийские бригады, систем противовоздушной обороны. И у нас появилось несколько новых родов войск: беспилотных систем, противовоздушной обороны. И все это требует отдельных специалистов, специалистов. Поэтому каждая воинская часть будет подавать запрос относительно номенклатуры оружия и относительно потребностей военных специальностей. А человек сразу же не появится, как только подали заявление, - его нужно подготовить.

То есть будет формироваться примерный общий запрос от всех корпусов на учебные центры, чтобы они готовили соответствующих специалистов и передавали им. Кроме того, не забывайте, что ряд воинских частей может непосредственно у себя проводить обучение, подготовку специалистов под какие-то узкие специализации. Они тогда будут писать заявку на потребность людей с отдельными образованиями.

ВСУ закончили переход на корпусную структуру. Все корпуса приняли свои полосы ответственности, разгрузив оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки, о чем сообщил Сырский. Как это упростит управление войском, насколько это работает и какие новые возможности почувствуют военные?

Каждый корпус - это, по сути, автономная единица оперативного уровня. В пределах вверенного им участка фронта они имеют свои структурные подразделения - бригады, полки. Они внутренне решают, кого куда направлять, перераспределять, какие бригады пойдут в резерв и какие непосредственно занимают полосу обороны; какая бригада в пределах корпуса будет поддерживать какое направление, потому что корпус - это оперативный уровень, это десятки километров фронта.

Поэтому это на самом деле будет давать возможность принимать решения непосредственно командиру корпуса, взаимодействуя со своими командирами бригад на месте. Потому что корпус, по сути, командование, - оно тоже будет находиться в пределах размещения своего корпуса. Где-то рядом, условно говоря, в линии полосы обороны. Поэтому это довольно серьезный шаг, подход, и он будет давать возможность автономно работать руководителям корпусов без вмешательства сверху.

Кроме того, что легче: коммуницировать с 20 командирами корпусов или с двумя сотнями командиров бригад? Ответ очевиден.

В Украине ликвидируют интернациональные легионы, фактически останется только Международный легион при Главном управлении разведки. Об этом сказал командир Второго интернационального легиона обороны Украины Александр Якимович. Он также отметил, что решение о расформировании интернациональных легионов уже окончательно принято высшим военно-политическим руководством страны, и что легионы переводят в состав Штурмовых войск. Почему было принято такое решение? Как это повлияет на желание иностранцев воевать за Украину? И где дальше будут воевать иностранцы - какие двери для них таким образом закрыли, а какие открыли?

Сейчас законодательством иностранцам разрешено становиться офицерами в украинской армии. То есть мы здесь можем говорить о комплексной реорганизации, а не ликвидации.

Такие легионы просто были структурно в разных видах, родах. Теперь они будут подчинены одному роду, виду войск. По сути, все иностранные легионы раньше были в пехоте. Они имели вооружение, которое могут использовать легкие пехотные батальоны, полки или бригады. Но они не имели ни авиации, ни тяжелых бронегрупп. То есть они все равно были структурно в таком формате. За исключением специалистов, специалистов по отдельным родам вооружения.

Кроме того, уже приобретен определенный опыт, есть определенные наработки. Поэтому в рамках общей реорганизации Вооруженных сил стоит вопрос привлечения иностранных легионов к конкретному роду, чтобы все понимали их задачи, их подчинение и готовность.

Относительно готовности иностранцев: не забывайте, что они заключают контракт и они становятся военнослужащими. Это просто название - "иностранный легион". Но они заключают контракт с Вооруженными силами, с государством Украина, и они, соответственно, должны соблюдать условия контракта.

Кроме того, иностранцы имеют право разрывать контракт личным решением. То есть, кого будет не устраивать какая-то система службы, - тот может его разорвать.

Кстати, Якимович высказал мнение, что далеко не все иностранные добровольцы захотят идти в штурмовики. Как вы считаете, могут ли такие изменения повлиять на их количество?

Я не могу оценить ситуацию, поскольку я не иностранец и не штурмовик. Это должны внутренне коммуницировать, работать, разъяснять соответствующие структуры - от психологов до ответственных лиц, чтобы дать оценку, сколько иностранцев откажутся служить, а сколько - нет. Они должны иметь какой-то внутренний срез после проведения определенных опросов, оценок и анализа. В то же время мы даже не знаем реального количества личного состава тех иностранных легионов: насколько они состоят из иностранцев, насколько - из украинцев.

