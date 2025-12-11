Razer перевыпустила первую в истории игровую мышь (фото)

Мышка сохранила культовый "змеиный" дизайн, получив необычные основные кнопки, обтянутые искусственной кожей.

Компания Razer решила отметить свое 20-летие перевыпуском первой в мире геймерской мышки Boomslang. Фактически она даже старее самой компании, поскольку вышла в 1999 году, когда Razer была дочерней фирмой kärna LLC.

Новинка сохранила культовый "змеиный" дизайн, получив необычные основные кнопки, обтянутые искусственной кожей, обзавелась RGB-подсветкой и беспроводной зарядкой через док, пишет The Verge.

На борту топовый сенсор Focus Pro 45K Gen-2 с разрешением 45 000 точек на дюйм и оптические переключатели Razer 4-го поколения. Заявлена поддержка беспроводной технологии HyperPolling с частотой опроса 8000 Гц. В комплекте идет кабель USB-A/USB-C, док-станция для зарядки с магнитным креплением и сет стеклянных ножек.

Видео дня

Razer Boomslang 20th Anniversary Edition будет выпущена ограниченным тиражом в 1337 экземпляров. Дата начала продажи и стоимость пока не объявлены.

Ранее в этом году Razer выпустила свою первую вертикальную мышь. Она ориентирована на "рукопожатное" положение кисти с углом наклона 71,7 градуса и большим вырезом под хват большим пальцем.

В свою очередь в ассортименте Logitech появилась мышь, которая "никогда не разрядится". Объясняется это просто: суперконденсатор внутри устройства действует как крошечная батарея, постоянно заряжаемая ковриком Powerplay под ним. А на одной АА-батарейке обещают автономность больше 600 часов.

Вас также могут заинтересовать новости: