Коломойский рассказал, что задержаны двое украинцев, которые проживают в Израиле.

Задержаны двое украинцев-"фрилансеров", которые проживают в Израиле. Они подозреваются в покушении на главного подозреваемого по делу о масштабной коррупции в "Энергоатоме" Тимура Миндича. Об этом сообщил бизнесмен Игорь Коломойский журналистам в суде, где рассматривается его дело.

Коломойский отметил, что человек, который совершил покушение, "получил оружие в украинском посольстве". По его словам, речь идет о пистолете Макарова.

"Один из "фрилансеров" три недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, здесь ли живет Миндич. Горничная его прогнала - это было где-то 14-15 ноября. Она его потом опознала", - сказал Коломойский.

На Миндича было совершено покушение - что известно

Как сообщал УНИАН, вчера, 10 декабря, бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что на Тимура Миндича было совершено покушение в конце ноября в Израиле.

По словам Коломойского, попытка покушения на Миндича произошла 28 ноября в Израиле. Он рассказал, что преступники арестованы. Коломойский добавил, что была ранена домработница.

Вас также могут заинтересовать новости: