Задержаны двое украинцев-"фрилансеров", которые проживают в Израиле. Они подозреваются в покушении на главного подозреваемого по делу о масштабной коррупции в "Энергоатоме" Тимура Миндича. Об этом сообщил бизнесмен Игорь Коломойский журналистам в суде, где рассматривается его дело.
Коломойский отметил, что человек, который совершил покушение, "получил оружие в украинском посольстве". По его словам, речь идет о пистолете Макарова.
"Один из "фрилансеров" три недели ходил, общался с горничной. Назвался израильским журналистом и спрашивал, здесь ли живет Миндич. Горничная его прогнала - это было где-то 14-15 ноября. Она его потом опознала", - сказал Коломойский.
На Миндича было совершено покушение - что известно
Как сообщал УНИАН, вчера, 10 декабря, бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что на Тимура Миндича было совершено покушение в конце ноября в Израиле.
По словам Коломойского, попытка покушения на Миндича произошла 28 ноября в Израиле. Он рассказал, что преступники арестованы. Коломойский добавил, что была ранена домработница.