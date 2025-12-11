По его словам, переговоры были очень конструктивными.

Канцлер Германии Фридрих Мерц отрицает разногласия во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и ожидает будущих переговоров с США. Об этом пишет Sky News.

В издании рассказали, что сегодня, 11 декабря, Мерц провел переговоры в Берлине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По его словам, он ожидает переговоров на этих выходных с американскими чиновниками по мирному плану, который предложила европейская сторона.

Это произошло после того, как Украина официально передала Вашингтону 20-пунктный план, который Владимир Зеленский назвал "фундаментальным документом".

"Если мы сейчас продолжим этот процесс, как мы предполагаем, то на выходных состоятся переговоры с американским правительством", - добавил Мерц.

По информации немецких СМИ, во время недавнего телефонного разговора между Мерцом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном возникли незначительные разногласия, однако немецкий канцлер заверил, что это не так.

Мерц назвал переговоры "очень конструктивными" и отметил, что Европа будет продолжать поддерживать Украину.

Ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк высказался о переговорах. По его словам, Россия не готова к реалистичным мирным переговорам и завершению войны против Украины.

"Тактика России сегодня - это врать Соединенным Штатам, обещать все, что угодно, в этот момент накапливать ресурсы через поставки в тот же Китай. Экономическую составляющую я имею в виду. Безусловно, есть и военная составляющая - это Северная Корея", - отметил Подоляк.

В то же время издание Foreign Affairs писало, что время для заключения лучшего мирного соглашения по Украине уже настало. По словам журналистов, "настоящий вопрос заключается в том, сможет ли администрация Трампа проявить умение, терпение и выносливость, чтобы довести дипломатический процесс до успешного завершения".

