Восполнить дефицит электроэнергии поможет присоединение когенерационных установок к общей сети.

В правительстве ожидают уменьшения продолжительности отключений в Украине уже в эти выходные.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что в энергетическом штабе скоординировали дальнейшие действия для восстановления после обстрелов, обеспечения необходимых резервов топлива и оборудования, защиты объектов, наращивания генерации и обеспечения людей светом.

По словам премьера, отдельное внимание уделили присоединению когенерационных установок к общей сети, что поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети.

"Держу на контроле выполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры. Ожидаем фактической оптимизации потребления электроэнергии на местах от всех ОВА", - отметила Свириденко.

Также она сообщила о поручении всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.

"Наша цель - у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", - подчеркнула глава правительства.

Отключение света в Украине - последние новости

УНИАН писал, по каким графикам отключений света будут жить украинцы 11 декабря. Большинство потребителей не будут иметь электроэнергии более 10 часов в сутки.

11 декабря российские войска в очередной раз атаковали энергетику в Одесской и Полтавской областях. В результате ударов обесточена часть потребителей, сообщил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко. Самая сложная ситуация со светом остается в прифронтовых регионах Украины: в Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.

