В правительстве ожидают уменьшения продолжительности отключений в Украине уже в эти выходные.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Она отметила, что в энергетическом штабе скоординировали дальнейшие действия для восстановления после обстрелов, обеспечения необходимых резервов топлива и оборудования, защиты объектов, наращивания генерации и обеспечения людей светом.
По словам премьера, отдельное внимание уделили присоединению когенерационных установок к общей сети, что поможет пополнить дефицит электроэнергии в сети.
"Держу на контроле выполнение решения правительства о пересмотре списка критической инфраструктуры. Ожидаем фактической оптимизации потребления электроэнергии на местах от всех ОВА", - отметила Свириденко.
Также она сообщила о поручении всем министерствам и ОВА обеспечить наличие альтернативных источников питания для всех объектов жизнеобеспечения.
"Наша цель - у людей должен быть свет. Ожидаем уменьшения продолжительности отключений уже в эти выходные", - подчеркнула глава правительства.
Отключение света в Украине - последние новости
УНИАН писал, по каким графикам отключений света будут жить украинцы 11 декабря. Большинство потребителей не будут иметь электроэнергии более 10 часов в сутки.
11 декабря российские войска в очередной раз атаковали энергетику в Одесской и Полтавской областях. В результате ударов обесточена часть потребителей, сообщил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко. Самая сложная ситуация со светом остается в прифронтовых регионах Украины: в Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.