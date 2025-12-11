Также Россия продолжает атаки на газовую инфраструктуру Украины.

Российские войска в очередной раз атаковали энергетику в Одесской и Полтавской областях. В результате ударов обесточена часть потребителей.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Александр Вязовченко.

По его словам, электроснабжение для некоторых потребителей уже удалось вернуть.

"Восстановительные работы продолжаются", - подчеркнул замминистра.

Самая сложная ситуация со светом, по информации Вязовченко, остается в прифронтовых регионах Украины: в Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Херсонской областях.

"Хуже всего, что выполнение восстановительных работ в нескольких областях осложнено высоким уровнем риска для энергетиков. Наши энергетики - также приоритетная цель для врага", - отметил Вязовченко.

Он добавил, что учитывая то, что Россия не прекращает атаковать газовую инфраструктуру Украины, сейчас "привлекаются средства на увеличение объема импорта газа", но не уточнил, о какой сумме идет речь и сколько еще газа планируется докупить.

Атаки Роии на энергосистему Украины - последние новости

В ночь с 5 на 6 декабря РФ массированно атаковала ракетами и дронами энергетическую инфраструктуру в восьми областях, в результате чего потребители в шести областях временно остались без света.

В Одесской области в результате вражеской атаки в ночь на 6 декабря тысячи людей временно остались без тепла. В ночь на 10 декабря враг снова атаковал объект критической инфраструктуры в Одесской области. В результате атаки пострадавших нет.

