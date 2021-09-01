По информации соцсетей, погибшим оказался участник АТО.

В городе Калуш Ивано-Франковской области в результате взрыва гранаты в квартире пятиэтажки погиб 51-летний мужчина.

Об этом сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Отмечается, что вчера в 20:15 в полицию поступила информация от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями.

Предварительно установлено, что жители дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал.

Читайте такжеВ Виннице мужчина умер на школьной праздничной линейке

"В квартире, где произошел взрыв, полицейские обнаружили 51-летнего мужчину, который скончался от травм, предположительно, полученных в результате взрыва гранаты", - говорится в сообщении.

На месте происшествия криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на проведение экспертизы.

Следователи начали уголовное производство по предварительной квалификации ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией – несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На странице сообщества ОО "Объединение участников боевых действий АТО Калущины" в Facebook сообщается, что в Калуше на ул. С. Стрельцов по месту жительства подорвал себя гранатой участник АТО (24 ОМБр) Анатолий Новичонок.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Светлана Макринская