Женщина разместила ребенка 4-5 лет у ног, оба пассажира крепко держались за руль.

Даже жесткие правила, регулирующие движение электросамокатов, не смогли разохотить киевлян пользоваться этим видом транспорта. Поэтому на обычных дорогах их становиться все больше, а автомобильное движение посему - все хаотичнее.

Так, в Киеве в очередной раз отличился владелец электросамоката. Местных водителей удивил поступок женщины, перемещающейся по автобусной зоне дороги бульвара Шевченко вместе с ребенком.

Неизвестная разместила ребенка 4-5 лет у ног, оба пассажира крепко держались за руль.

"Мамулик, наверное, совсем не знает ПДД, а поэтому без всяких угрызений совести едет с ребенком на самокате просто по дороге", - пишут в Telegram Киев оперативный, где и выложили 10 декабря видео инцидента.

В то же время авторы упустили другого дорожного нарушителя – легковушку синего цвета, решившей проехаться по полосе для общественного транспорта, едва не сбив самокатчицу.

Как писал УНИАН, 9 декабря очередной киевский маршрутчик отличился своим поведением во время работы. Пассажиры заметили его за игрой на мобильном. Примечательно, что водитель также находился в салоне без защитной маски, чем нарушал установленные правила карантина.

Кроме того, работники столичного тату-салона сети Tattoo Lamarch Studio сфотографировались с привязанной свиньей, заявив, что готовятся на ее теле сделать тату, и вызвали гнев общественности.

В четверг, 9 декабря, в Киеве на Осокорках авто на большой скорости сбило девушку на пешеходном переходе. Очевидец происшествия рассказал журналистам, что водитель остановился неподалеку от места аварии, но поспешил скрыться, увидев неподвижное тело пострадавшей. Вскоре он все-таки вернулся и дал показания полицейским.

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Автор: Виолетта Орлова