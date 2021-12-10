Чем закончился конфликт между водителями - неизвестно.

В Киеве водитель автобуса решился на отчаянный поступок, пытаясь остановить нарушителя, въехавшего в его транспорт.

Видео с места происшествия появилось в Telegram Киев Оперативный утром, 10 декабря.

Дорожный инцидент произошел на Братиславской. По словам авторов ролика, водитель легковушки "Славута" нарушил правила дорожного движения и въехал в городской автобус.

Впрочем, нарушитель не стал улаживать конфликт с водителем общественного транспорта, а попытался убежать до приезда полиции. Тогда маршрутчик решил самостоятельно задержать виновника ДТП – просто выскочил на капот автомобиля.

На отснятые очевидцами кадры попала лишь часть конфликта: мужчина уже сидел на автомобиле, выясняя отношения с владельцем "Славуты".

Как писал УНИАН, 9 декабря очередной киевский маршрутчик отличился своим поведением во время работы. Пассажиры заметили его за игрой на мобильном. Примечательно, что водитель также находился в салоне без защитной маски, чем нарушал установленные правила карантина.

Кроме того, работники столичного тату-салона сети Tattoo Lamarch Studio сфотографировались с привязанной свиньей, заявив, что готовятся на ее теле сделать тату, и вызвали гнев общественности.

В четверг, 9 декабря, в Киеве на Осокорках авто на большой скорости сбило девушку на пешеходном переходе. Очевидец происшествия рассказал журналистам, что водитель остановился неподалеку от места аварии, но поспешил скрыться, увидев неподвижное тело пострадавшей. Вскоре он все-таки вернулся и дал показания полицейским.

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Автор: Виолетта Орлова