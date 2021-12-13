Результаты автотехнической экспертизы озвучил адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк.

16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский, совершивший 26 октября смертельное ДТП в Харькове, ехал со скоростью 180 км/час.

Об этом в Facebook сообщил адвокат потерпевшей стороны Игорь Черняк, ссылаясь на результаты автотехнической экспертизы.

"В ходе проведения экспертизы было установлено, что на момент столкновения скорость автомобиля Infiniti под управлением Николая Харьковского составляла 180 км/ч", - написал он.

Смертельное ДТП в Харькове - что произошло

Как сообщал УНИАН, вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti Николая Харьковского задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Экспертиза ДНК подтвердила, что за рулем Infiniti был Харьковский.

Автор: Светлана Макринская