Суд не будет иметь никаких препятствий для привлечения подозреваемого к уголовной ответственности.

Психиатрическая экспертиза показала, что виновник смертельного ДТП в Харькове 16-летний Николай Харьковский осознавал свои действия и мог ими управлять во время аварии на проспекте Гагарина.

Читайте такжеНовое смертельное ДТП в Харькове: фура раздавила такси с людьми (фото, видео)Об этом сообщил адвокат пострадавших Игорь Черняк.

"Говоря проще — (экспертиза - УНИАН) признала его вменяемым. Это означает, что суд не будет иметь никаких препятствий для привлечения его к уголовной ответственности", - написал адвокат.

Смертельное ДТП с участием Николая Харьковского: что известно

Вечером 26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, троих пассажиров Infiniti – двух юношей 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами госпитализировали.

Водителя Infiniti задержали. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, которое управляет транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

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Автор: Марта Гичко