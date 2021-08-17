Суд принял решение, поддержав ходатайство прокуратуры.

Суд на Николаевщине решил отправить на принудительное лечение мужчину, подозреваемого в поджоге супермаркета "Эпицентр" в городе Первомайске.

Об этом сообщает пресс-служба Первомайской окружной прокуратуры.

Там рассказали, что суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и разрешил применить к 38-летнему местному жителю принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением. Установлено, что мужчина страдает психическим заболеванием и не может осознавать значение своих действий и управлять ими.

Поджог "Эпицентра" в Первомайске

Как сообщал УНИАН, 2 февраля в городе Первомайск Николаевской области произошел масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр". Огнем было уничтожено около 4 тыс. кв. м из общей площади помещения магазина и товар, который там находился.

Полиция задержала 37-летнего подозреваемого в поджоге магазина. Он также ранил топором двоих охранников торгового центра.

Правоохранители сообщили ему о подозрении в умышленном уничтожении имущества (ч. 2 ст. 194 УК) и покушении на убийство нескольких лиц (ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ). Впоследствии прокуроры в суде попросили отправить его на принудительное лечение в психиатрическое учреждение.

Автор: Юрий Годован