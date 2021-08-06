Викторию Лукашову нашли мертвой в водохранилище после трех недель поисков.

Полиция открыла дело по статье об убийстве 22-летней жительницы Харьковщины Виктории Лукашовой, которую обнаружили мертвой в водоеме после трех недель поисков.

Об этом сообщает Обозреватель.

Правоохранители объяснили, что это стандартная процедура в таких случаях. Обстоятельствами трагедии будут заниматься эксперты, и уже после этого можно будет делать какие-то выводы.

Тело девушки, пропавшей 18 июля, обнаружили 4 августа в Вяловском водохранилище в районе села Руськи Тишки. Тогда предполагали, что Виктория погибла, упав с катамарана, на котором плавала с друзьями.

Читайте такжеВ Днепре повесился подполковник СБУ: при нем была предсмертная запискаТакже отмечалось, что 22-летняя умершая была из неблагополучной семьи.

По данным СМИ, в настоящее время существует несколько версий того, как умерла девушка. В селе, где произошла трагедия, подтвердили, что Виктория в сопровождении своего парня Стаса, его брата и жены праздновали день рождения. В тот день компания отправилась в нетрезвом состоянии на катамаранах.

Виктория была на одном катамаране вместе со своим парнем и еще одним знакомым.

Волонтер, помогавший опознать личность мертвой девушки, уточнил, что во время поверхностного осмотра ее тела внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Немного потерты пятки и колени, но это могло произойти из-за того, что тело тянуло водой по дну.

Близкие девушки удивляются, что она решила покататься на воде, поскольку не умела плавать. Обычно она даже не брала купальника на пляж, потому что глубоко в воду не заходила. В день трагедии, по данным издания, она также была в шортах и футболке.

Друзья Виктории сперва говорили, что та ныряла в воду из катамарана, потом – что она якобы плавала рядом. Впоследствии появилась версия, что девушка крутила педали, устала и пересела, чтобы отдохнуть. А когда молодежь огляделась – Виктории уже не было.

Автор: Иван Бойко