Девушка каталась на катамаранах со знакомыми и упала в воду.

В Харьковской области найдена мертвой пропавшая 18 июля 22-летняя Виктория Лукашова. Ее тело всплыло на Вяловском водохранилище.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "Труха".

"Сейчас волонтеры едут на место, чтобы раздобыть больше информации", – говорится в сообщении.

В последний раз Викторию Лукашову видели на базе отдыха "Аква" в компании восьми человек. Они отмечали день рождения одного из друзей.

Девушка со знакомыми каталась на катамаранах и в какой-то момент бесследно исчезла. По словам очевидцев, Виктория не удержалась и упала в воду.

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Автор: Катерина Шварц