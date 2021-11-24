Тело еще одного погибшего в Черном море выявили на глубине шесть метров.

В Николаевской области водолазы обнаружили тело третьего мужчины, погибшего в результате опрокидывания лодки в акватории Черного моря вблизи острова Березань.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что сегодня утром, тело третьего мужчины, 1967 г. р., и лодка, которые утонули в Черном море вблизи о. Березань, на глубине 6 метров обнаружили водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

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Напомним, 22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступила информация о том, что местный рыбак в акватории Черного моря вблизи острова Березань обнаружил перевернутую лодку и тела двух погибших мужчин. По его словам, в лодке находилось три человека.

Спасатели изъяли тела двух погибших, 1949 г. р. и 1961 г. р., и транспортировали их на берег.

Автор: Светлана Макринская