В лодке находились трое мужчин, утверждал рыбак. Найдены мертвыми два человека.

На Николаевщине в Черном море вблизи острова Березань обнаружили перевернутую лодку с телами двух мужчин, еще одного разыскивают.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак в акватории Черного моря вблизи острова Березань обнаружил перевернутую дюралевую лодку и тела двух погибших мужчин.

Читайте такжеВ Чернигове на Десне моторная лодка сбила мужчину и покромсала ему руку (видео)По его словам, в лодке находилось три человека.

Спасатели на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались к месту трагедии, изъяли тела погибших, 1949 г. р. и 1961 г. р., и транспортировали их на берег.

Также продолжались поиски третьего мужчины 1967 г. р., тело которого не найдено. Сегодня поиски продолжены.

Напомним, в конце октября стало известно, что в Измаильском районе Одесской области спасатели искали моряка, упавшего в реку Дунай с борта судна.

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Автор: Светлана Макринская