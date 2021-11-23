На Николаевщине в Черном море вблизи острова Березань обнаружили перевернутую лодку с телами двух мужчин, еще одного разыскивают.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что 22 ноября в 08:53 на спецлинию 101 от дежурного отдела пограничной службы "Очаков" поступило сообщение о том, что местный рыбак в акватории Черного моря вблизи острова Березань обнаружил перевернутую дюралевую лодку и тела двух погибших мужчин.
Читайте такжеВ Чернигове на Десне моторная лодка сбила мужчину и покромсала ему руку (видео)По его словам, в лодке находилось три человека.
Спасатели на резиновой лодке AQUASTAR-400 добрались к месту трагедии, изъяли тела погибших, 1949 г. р. и 1961 г. р., и транспортировали их на берег.
Также продолжались поиски третьего мужчины 1967 г. р., тело которого не найдено. Сегодня поиски продолжены.
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