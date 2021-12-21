Водитель не имел с собой документов.

В сети появилось видео общения полицейского с депутатом Виктором Мищуком, который сбил насмерть велосипедиста в г. Бахмач на Черниговщине и пытался скрыться с места ДТП.

Как сообщает корреспондент УНИАН, видео обнародовал на своей странице в Фейсбук депутат городского совета Владимир Брюховецкий, который организовал митинг возле полиции, требуя объективного расследования.

Журналистам он пояснил, что получил запись из своих источников в полиции.

"На суде Виктор Мищук сообщил, что во время совершения ДТП был трезв и двигался со скоростью 40 км в час. Выкладываем видео задержания "трезвого" Виктора Мищука.

Читайте такжеВ Харьковской области живодеры убили кошку и повесили на воротах церквиУстановили ли личность женщины на видео, которая могла находиться в машине Мищука - вероятного свидетеля происшествия, пока неизвестно", - написал Брюховецкий.

На видео водитель сначала делает вид, что не слышит полицейского, а потом оказалось, что у него нет документов. Мищук сказал, что ехал один, но потом вспоминают о пассажире (вероятно, женщине). Видео имеет несколько тысяч просмотров и сотни распространений.

В комментариях люди указывают на очень вежливое поведение полицейского и предполагают, что это из-за влиятельности подозреваемого, если бы "это был обычный человек, то вытащили бы из автомобиля, бросили на землю и одели наручники". А также обращают внимание, что водитель не выглядел больным.

Пьяный депутат сбил велосипедиста

Вечером 18 декабря в городе Бахмач Черниговской области депутат горсовета за рулем автомобиля сбил велосипедиста. После этого водитель пытался покинуть место ДТП, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу. Полиция в тот же день задержала водителя авто. Он отказался от проведения медицинского обследования на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Однако полиция принудительно отобрала у задержанного образцы крови и мочи для проведения экспертизы.

Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК).

20 декабря Бахмачский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей 60 суток без права внесения залога.