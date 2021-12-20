Он будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога.

В Черниговской области суд отправил под стражу депутата Бахмачского горсовета Виктора Мищука, который за рулем автомобиля 18 декабря сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места аварии.

Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, соответствующее решение принял сегодняБахмачский районный суд.

"Содержание под стражей без залога. Такую меру пресечения избрал Бахмачский районный суд, поддержав ходатайство прокурора об избрании меры пресечения депутату местного совета, подозреваемому в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего", - проинформировал прокурор области Сергей Василина на своей странице в сети Facebook.

Он подчеркнул, что садиться пьяным за руль - преступление. Но преступником человека может назвать лишь суд.

Читайте такжеВ Одессе женщина угнала яхту и врезалась на ней в пирс (фото)Мищук признал совершение ДТП, однако заверил, что был трезв и двигался с разрешенной в населенном пункте скоростью.

Как сообщают местные СМИ, в партии "Родной дом", от которой избирался Мищук, назвали наличие депутатского мандата отягчающим обстоятельством, поскольку подозреваемый не оправдал надежд избирателей. Также есть информация, что Мищук хочет сложить депутатский мандат.

Общественные активисты опасаются, что дело могут замять, поскольку Мищук на следующий день попал в больницу с повышенным давлением и анализы по подтверждению или опровержению наличия алкоголя в крови у него взяли через значительный промежуток времени.

Пьяный депутат сбил велосипедиста: подробности аварии

Вечером 18 декабря в городе Бахмач Черниговской области депутат горсовета за рулем автомобиля сбил велосипедиста. После этого водитель пытался покинуть место ДТП, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу. Полиция в тот же день задержала водителя авто. Он отказался от проведения медицинского обследования на предмет алкогольного или наркотического опьянения. Однако полиция принудительно отобрала у задержанного образцы крови и мочи для проведения экспертизы.

Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения (ч. 3 ст. 286-1 УК).

В Бахмаче активисты пикетировали отделение полиции, требуя объективного расследования смертельного ДТП с участием депутата

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Автор: Ирина Синельник