Смертельная авария в Черниговской области случилась вечером 18 декабря.

В городе Бахмач Черниговской области депутат городского совета сбил насмерть велосипедиста и пытался скрыться с места аварии.

Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области.

ДТП произошло вечером 18 декабря на улице Батуринской.

"Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом. После этого водитель пытался покинуть место происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет", – говорится в сообщении.

Пострадавший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу. Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета.

Полицейские задержали его.

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Напомним, 7 декабря около 07:55 вблизи с. Брусилов Черниговской области на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом сообщением "Борзна – Чернигов". В результате аварии погибли 13 человек, а семь – были госпитализированы.

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Автор: Светлана Закелова