Военнослужащий, находясь за рулем автомобиля МАЗ, допустил столкновение с асфальтоукладчиком и наезд на людей, которые ремонтировали дорогу.

В Кировоградской области по подозрению в совершении ДТП с двумя погибшими задержан военнослужащий.

Читайте такжеВ Кировоградской области погибли двое дорожников: в бригаду рабочих въехал военный грузовик (видео)Об этом сообщается на странице Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона в Facebook.

Отмечается, что ДТП произошло 26 ноября на автодороге «Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка», на территории Новоархангельского района Кировоградской области.

Предварительно установлено, что водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВС Украины, не выбрав безопасный интервал, допустил столкновение с асфальтоукладчиком VÖGELE и наезд на трех граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги.

«В результате ДТП двое пострадавших погибли, один с телесными повреждениями госпитализирован в Маловисковскую центральную районную больницу», - говорится в сообщении.

ДТП с двумя погибшими дорожниками: подробности расследования

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

В настоящее время военнослужащий-водитель арестован, выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

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Автор: Светлана Макринская