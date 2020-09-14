Тело было доставлено в больницу в Бургасе для проведения экспертизы.

В Болгарии на черноморском курорте Солнечный берег утонул украинец.

Об этом сообщает болгарский портал News.bg со ссылкой на полицию.

В пятницу, 11 сентября, на пляж возле отеля «Гларус» море вынесло тело. Позже было установлено, что это 31-летний украинец, который прибыл в Болгарию около полуночи того же дня.

Тело доставили в больницу в Бургасе для проведения экспертизы.

Начато досудебное расследование.

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Автор: Виталий Саенко