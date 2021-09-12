Есть несколько версий причин смерти Писанца, узнали журналисты.

Найден мертвым в Киевской области судья Печерского районного суда Киева Виталий Писанец во время пребывания в доме у знакомого споткнулся о вазу, упал на пол и умер.

На теле мужчины не нашли следы насилия, сообщает Obozrevatel, ссылаясь на собственные источники и данные правоохранителей.

По его сведениям, возможно, смерть мужчины наступила из-за того, что оторвался тромб.

Правоохранители сообщили, что судья найден мертвым в гостиной жилья – тело лежало на животе, а на футболке, на лице, в частности, в области носа, были видны пятна бурого цвета (возможно, кровь).

"В субботу... в селе Погребы... мужчина отдыхал в доме знакомого, где за распитием спиртного случился конфликт", – узнали журналисты.

Читайте такжеМэр Кривого Рога Константин Павлов найден мертвымДом находится по адресу ул. Центральная, 6. Правоохранители узнали о смерти судьи 11 сентября около 23 часов.

Дом, в котором нашли мертвым Писанца, является собственностью военного пенсионера в отставке Онопенко П. У мужчины также есть адвокатское удостоверение, которое недействительно.

По сведениям источника, также с мужчинами отдыхал следователь Соломенского управления Главного управления Нацполиции в Киеве Хоменко Е.

"...Мужчины распивали спиртные напитки, потом между ним и судьей возник внезапный конфликт, в ходе которого последний нанес телесные повреждения Хоменко.... якобы после этого Писанец споткнулся о вазу и упал на пол. Товарищи оказывали ему помощь, но спасти не смогли. Поняв, что тот умер, они вызвали скорую помощь", – говорится в материале.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство), поделились в пресс-службе Офиса генпрокурора. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Государственного бюро расследований.

За умышленное убийство одного человека в Украине грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в полиции сообщили, что 53-летний Виталий Писанец погиб под Киевом. Затем выяснилось, что судья был найден мертвым в селе Погребы Киевской области. Точную причину смерти Писанца будут устанавливать эксперты.

Писанец начал работать в Печерском райсуде Киева в 2015 году. Судья рассматривал резонансное дело – убийство в столице в 2016 году журналиста Павла Шеремета.

Адвокаты обвиняемых в причастности к преступлению – врача Юлии Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, волонтера и медика Яны Дугарь, были недовольны работой судьи.

Сторона защиты утверждала, что судья не принимает во внимание документы, которые она предоставляет. Адвокаты хотели, чтобы дело рассматривал другой судья.

Авторы: Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк