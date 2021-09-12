Почему Писанец умер, будет определять экспертиза, отметили в полиции.

Под Киевом нашли мертвым 53-летнего судью Печерского райсуда столицы Виталия Писанца.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

"Действительно, он погиб", – отметила она.

По словам Прянишниковой, причины смерти судьи будет определять экспертиза.

Она подчеркнула, что других подробностей сообщить не может, ведь делом занимается Госбюро расследований.

Тело судьи нашли в субботу, 11 сентября, в селе Погребы Киевской области, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

Что известно о Виталии Писанце – справка УНИАН

Писанец в 1995 году окончил Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого и получил диплом специалиста по правоведению.

С 1998 до 2015 года был судьей Свердловского городского суда Луганской области, сообщает портал "Чесно".

Верховная Рада своим постановлением от 18 марта 2003 избрала Писанца судьей бессрочно, говорится на сайте Печерского райсуда Киева.

Писанец начал работать в столичном суде с 2015 года.

Согласно декларации судьи за 2015 год, он был зарегистрирован в городе Должанский Луганской области, но фактически проживал в городе Украинка Обуховского района Киевщины. В документе Писанец указал сведения о сыне, его зовут Кирилл. В декларации нет упоминаний о жене.

Писанец рассматривал резонансное дело – убийство в Киеве в 2016 году журналиста Павла Шеремета. Судья не раз решал оставить под стражей трех обвиняемых в причастности к преступлению – волонтера и медика Яну Дугарь, врача Юлию Кузьменко и музыканта Андрея Антоненко.

Адвокаты утверждали, что судья не принимает во внимание документы, которые предоставляет защита, и хотели, чтобы дело рассматривал кто-то другой.

Авторы: Антонина Доломанжи, Екатерина Присяжнюк