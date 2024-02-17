В расследовании указано непроведение надлежащего медицинского осмотра перед призывом и некачественное оказание помощи во время инцидента.

Сейчас ведется досудебное расследование смерти мобилизованного мужчины с инвалидностью в Одесской области, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Вооруженные силы не заинтересованы, чтобы на службе находились люди с ненадлежащим состоянием здоровья. Они будут неспособны выполнять боевое задание. Ни один командир, конечно, в этом не заинтересован. Но решение о мобилизации, о призыве принимается на основании соответствующих документов", - сказала она.

По словам Гуменюк, сейчас продолжается досудебное расследование, в котором четко выявлены два основных акцента: непроведение надлежащего медицинского осмотра перед призывом и некачественное оказание помощи непосредственно во время инцидента. Она отметила, что ТЦК в данном случае опирались на соответствующие документы, согласно которым погибший прошел комиссию я в врачебном учреждении по месту жительства.

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"Кстати, замечу, что военно-врачебные комиссии, которые работают в таком случае, определяя пригодность военнообязанных к службе, организуются и функционируют на базе местных органов власти. Таким образом, пройдя комиссию, он предоставил ТЦК документы в которых было указано, что он здоров и пригоден. В центре комплектования нет специалистов, способных определить степень пригодности или здоровья гражданина", - отметила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Гуменюк подчеркнула, что со стороны командования происходит полное содействие расследованию: предоставляются все данные, показания участников происшествия, чтобы установить, как и на каком этапе произошла та роковая ошибка.

"Досудебное расследование, оно происходит под наблюдением специализированной прокуратуры, с нашей стороны, со стороны военного командования, происходит полное содействие. Мы заинтересованы в том, чтобы на службу шли мотивированные и здоровые люди", - резюмировала она.

Смерть призывника в Одесской области

В августе 2023 года в Одесской области из-за приступа эпилепсии на территории воинской части скончался 29-летний Борис Глушак - в первый день военной службы.

Известно, что мужчина был с серьезными недостатками здоровья, но его мобилизовали, признав годным к военной службе.

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